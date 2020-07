« C’est une blague, mais une mauvaise blague »

C’est une chance d’avoir toujours Silvia Abril dans nos vies. Peu importe dans le milieu dans lequel il se trouve, Eh bien, nous pouvons toujours le voir sur film, dans une émission de télévision, dans une série ou l’écouter sur un podcast.. Et si on y ajoute une pièce qu’il prépare, on peut s’assurer que la catalane ne s’ennuie pas et surtout qu’elle ne veut pas que le public le fasse.

Silvia Abril, aux Goya Awards 2020

Avant longtemps, El Terrat a 30 ans, la société de production pour laquelle April travaille depuis près de 20 ans. Dans une interview accordée à El mundo, il a donné les premiers détails sur cette production: « C’est une comédie sur un groupe de personnes qui réussissent à la télévision, et quelque chose m’arrive que je ne peux pas direEn outre, il a déjà donné les informations selon lesquelles il sera publié à Barcelone en novembre et arrivera plus tard à Madrid.

Ces préparatifs la rendent un peu plus éloignée de la télévision à l’heure actuelle, une de ses dernières œuvres sur petit écran étant de présenter les Goya Awards 2020. On sait déjà que la prochaine cérémonie qui récompensera le cinéma espagnol sera présentée par María Casado y Antonio Banderas, mais serait-il possible que Silvia dirige à nouveau ce gala, seul ou avec Andreu Buenafuente? « Ça doit prendre un moment. Vient maintenant un merveilleux relais. Les gens doivent continuer à voir des visages différents« April répond à cet égard.

Y a-t-il de l’humour de droite?

À une occasion, Silvia Abril a assuré que « Vox semble être une blague », mais maintenant elle a clarifié le genre: « Une mauvaise blague ». À d’autres occasions, il a déclaré, comme d’autres comédiens comme le Grand Wyoming, par exemple, que la droite se porte bien pour les comédiens. April imagine qu’il peut y avoir de l’humour de droite, « même si je n’en ai aucune idée »Et il ajoute: « Je suis sûr que je connais un comédien de droite, bien que je n’en sois pas très conscient, ni quel humour il puisse y avoir dans ce jardin. Comme, dans le passé, Tip et Coll étaient là. »