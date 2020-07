C’est un téléphone de jeu et une centrale 5G; rendu de presse des surfaces de l’Asus ROG Phone 3

le Le ROG Phone 3 d’Asus devrait être dévoilé le 22 juillet à 10 h HE et ce pourrait être le premier combiné à être alimenté par le chipset Snapdragon 865+ overclocké. Le téléphone de jeu prend en charge la 5G et bien que nous ayons déjà vu des images de l’appareil fuites, Le pronostiqueur Evan Blass a diffusé aujourd’hui un rendu de presse du nouveau modèle. Le ROG Phone 3 sera d’abord lancé en Chine et une sortie mondiale devrait avoir lieu peu de temps après.

Selon les rumeurs, le ROG Phone 3 comprend un écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec un affichage rafraîchissant 120 fois par seconde, les utilisateurs pourront profiter d’un défilement fluide et surtout d’une animation de jeu vidéo améliorée. Les options de configuration auraient 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, 12 Go de mémoire associés à 256 Go de stockage et 16 Go de mémoire avec 512 Go de stockage. Nous pourrions voir une configuration de caméra triple à l’arrière avec des capteurs 64MP et 13MP et une batterie massive avec une capacité entre 5800mAh et 6000mAh devrait garder les lumières du combiné allumées. Après tout, le support 5G et un taux de rafraîchissement de 120 Hz consomment beaucoup d’énergie.

Rendu de presse du Asus ROG Phone 3

On dit qu’une grande partie de la conception du ROG Phone 3 est la même que celle trouvée sur le modèle précédent. Asus est connu pour ne couper aucun coin avec le téléphone ROG, ce qui signifie que bien qu’il soit conçu pour les joueurs, il est également un excellent appareil pour ceux qui n’ont jamais joué à un jeu vidéo de leur vie.