C’est toujours ensoleillé La saison 15 abordera le coronavirus – / Film

« The Gang bat un record de télévision » devrait être le sous-titre de la prochaine saison de Ses Toujours ensoleillé à Philadelphie, qui a été officiellement récupéré pour sa 15e saison. Ce renouvellement historique fait de l’émission la série de comédies d’action en direct la plus longue de l’histoire de la télévision américaine; il va enfin dépasser Les aventures d’Ozzie et Harriet, qui détient ce record depuis sa mise hors service en 1966.

Et en cas de doute, le Ensoleillé gang va lutter contre la pandémie de coronavirus dans la nouvelle saison. Lire la déclaration du créateur Rob McElhenney au dessous de.

La date limite signale que Il fait toujours beau a été renouvelé une fois de plus, bien que le média affirme qu’il sera diffusé sur FX même si la série est passée à FXX en 2013. FXX semble être sur une base solide pendant la pandémie, mais Disney secouant les choses dans le monde du streaming ( voir: FX sur Hulu) et le coronavirus ayant toujours un impact énorme sur Hollywood, je serai curieux de voir si cette série finira par faire un autre saut dans une maison différente sous ce même parapluie d’entreprise.

Pendant ce temps, EW nous indique une interview que le créateur Rob McElhenney a faite avec NME il y a quelques jours, dans laquelle on lui a demandé à quoi aurait ressemblé un épisode de quarantaine théorique si COVID-19 avait arrêté la production de Ensoleillé au lieu de la comédie AppleTV + de McElhenney Mythic Quest: Raven’s Banquet. (Ce dernier spectacle vient de produire un épisode à distance, qui a frappé le service de streaming le 22 mai.) Voici comment il a répondu:

« Eh bien, nous avons en fait un épisode intitulé » The Gang Gets Quarantined » [season nine, episode seven] où nous nous mettons en quarantaine dans le bar. Je pense qu’il y a une grosse grippe autour de Philadelphie ou quelque chose comme ça. Quand nous reviendrons, ne vous inquiétez pas, nous aborderons tout cela uniquement Ensoleillé pouvez! »

Voici quelques extraits de l’épisode « The Gang Gets Quarantined »:

McElhenney a également révélé qu’ils étaient en «négociations actives pour les saisons 15 et 16» de Ensoleillé – et encore une fois, rappelez-vous que cette interview a été réalisée il y a quelques jours. Depuis, on leur a donné le feu vert pour la saison 15, mais même si la saison 16 n’a pas encore été confirmée, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucun intérêt à conclure l’émission de si tôt. « Je le ferai pour toujours. Si les gens continuent de le regarder et que nous continuons à nous amuser, pourquoi nous arrêterions-nous jamais? »

Articles sympas du Web: