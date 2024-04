C’est quoi le problème des chinois avec « Le problème à 3 corps » ?

La nouvelle série Netflix « Le problème à trois corps », adaptée du célèbre roman de science-fiction de Liu Cixin,

suscite une vague d’enthousiasme auprès des amateurs du genre à travers le monde. Cependant, cette adaptation ne fait pas l’unanimité en Chine, où elle a déclenché une controverse significative parmi les téléspectateurs. Cet article se penche sur les raisons de cette réaction mitigée et explore les implications culturelles et politiques de cette série qui, malgré son succès international, peine à séduire dans le pays d’origine de son auteur.

Adaptation d’un Phénomène Littéraire

Depuis sa publication en 2006, « Le Problème à trois corps » s’est imposé comme un incontournable de la science-fiction, couronné par de multiples récompenses internationales. La décision de Netflix de porter à l’écran cette œuvre, avec l’implication des créateurs de « Game of Thrones » et le scénariste de « True Blood », ainsi que la participation de Liu Cixin comme producteur consultant, a suscité de grandes attentes.

Des Critiques au Pays du Dragon Rouge

Néanmoins, cette version Netflix se heurte à des critiques acerbes en Chine. Les téléspectateurs chinois déplorent une représentation manichéenne, en particulier concernant la période de la Révolution culturelle, un événement marquant de l’histoire chinoise de 1966 à 1976. Cette interprétation est perçue comme une dichotomie simpliste opposant les « méchants » Chinois aux « gentils » Occidentaux, selon les retours de la presse locale.

La Polémique de la Révolution Culturelle

La série semble cristalliser les tensions autour de la manière dont la Révolution culturelle est représentée. Les critiques soulignent que la vision proposée par Netflix pourrait renforcer chez le public mondial une image négative de la Chine, associant le peuple chinois à l’origine d’une invasion extraterrestre menaçante pour l’humanité.

Le Nationalisme au Cœur des Débats

Selon Ying Zhu, professeur à l’Université Baptiste de Hong Kong, le nationalisme joue un rôle central dans les critiques émises par le public chinois. Cette réaction souligne la sensibilité autour de la représentation de la Chine et de son histoire dans les productions culturelles internationales.

Un Succès qui Ne Faiblit Pas

Malgré les controverses, « Le Problème à trois corps » continue de rencontrer un franc succès sur la plateforme de streaming, témoignant de l’intérêt constant pour les récits de science-fiction et pour l’univers complexe imaginé par Liu Cixin. La série se positionne ainsi comme un sujet de conversation incontournable, tant pour ses qualités narratives que pour les débats qu’elle suscite.

Un Dialogue Nécessaire

La réaction mitigée à « Le Problème à trois corps » en Chine met en lumière le besoin d’un dialogue plus nuancé sur la manière dont les œuvres culturelles abordent des thèmes historiques et politiques sensibles. La réception de la série invite à une réflexion plus large sur l’impact des représentations médiatiques dans les relations interculturelles et sur la possibilité de trouver un équilibre respectueux des diverses perspectives.

