C’est peut-être à quoi ressemble le fou Xiaomi Mi Mix Alpha 2

LetsGoDigital

On ne sait pas pourquoi cette décision a pu être prise, mais des problèmes de production pourraient y être pour quelque chose. Après tout, fabriquer un affichage en cascade tout écran est beaucoup plus facile que d’en produire un qui entoure tout l’appareil.

Si Xiaomi va de l’avant avec la conception brevetée, l’appareil résultant comportera un énorme affichage en cascade à l’avant qui s’étend jusqu’aux bords supérieur et inférieur sans place pour un front ou un menton controversé.Il n’y a pas d’encoche ou de perforation pour la caméra selfie et / ou système de reconnaissance faciale 3D soit. Cela signifie que Xiaomi peut soit ignorer les deux fonctionnalités du panneau avant, soit les implémenter à l’aide de la technologie avancée à l’écran.

Un autre écran et un énorme appareil photo à l’arrière

Heureusement, l’expérience utilisateur globale ne devrait pas être trop différente. Xiaomi a sélectionné un grand écran pour l’arrière du smartphone breveté qui ne commence qu’à quelques millimètres de l’endroit où se termine l’écran de la cascade – ils sont séparés par un cadre métallique très mince.

Il s’étend du fond et occupe environ les deux tiers de l’arrière. Le reste appartient au gigantesque «AI Super Camera», qui remplace les modules de plus en plus courants à double, triple, quad et Penta-caméra.

La mise en œuvre semble être une version moderne des idées et des technologies qui ont conduit à l’emblématique Nokia Lumia 1020 et au moins populaire Samsung Galaxy K Zoom. Cela devrait facilement donner au Huawei P40 Pro + et au Samsung Galaxy S20 Ultra une course pour leur argent.