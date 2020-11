C’est officiel: PUBG revient en Inde sous le nom de PUBG Mobile India

PUBG revient en Inde avec une version adaptée au marché.

PUBG Mobile India offrira une variété de changements par rapport au jeu vanille.

Le titre de bataille royale méga-populaire PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) était l’une des plus de 100 applications mobiles interdites en Inde plus tôt cette année en raison de problèmes de cybersécurité et de tensions avec la Chine.

Maintenant, la société mère PUBG Corporation a annoncé (h / t: TechCrunch et L’Inde aujourd’hui) a annoncé que PUBG reviendrait sur le marché sous la forme d’une nouvelle version baptisée PUBG Mobile India. On pense que la nouvelle version est conçue spécifiquement pour les utilisateurs indiens et offrira un gameplay «sécurisé et sain» pour le marché. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour l’expérience de jeu réelle?

«Divers aspects du jeu seront personnalisés pour les joueurs indiens, comme le jeu qui se déroule actuellement dans un terrain d’entraînement virtuel, (et) de nouveaux personnages commençant automatiquement habillés et des effets de coup verts pour refléter la nature virtuelle du jeu». la Temps de l’Inde signalé. En outre, PUBG Mobile India offrira également apparemment des fonctionnalités qui imposent des restrictions sur le temps de jeu.

PUBG Mobile India n’est pas la seule nouvelle que PUBG Corporation a dû partager, car elle aurait confirmé son intention d’investir 100 millions de dollars dans le pays pour «cultiver les écosystèmes locaux du jeu vidéo, de l’esport, du divertissement et de l’informatique». La société a également l’intention de lancer une filiale indienne et prévoit d’embaucher 100 employés locaux axés sur les affaires, l’esport et le développement de jeux.

La nouvelle de la version indienne survient environ deux mois après que PUBG Corporation a annoncé avoir rompu ses liens avec le partenaire de distribution Tencent Games en Inde.

