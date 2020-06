C’est l’heure du père! – betanewsfr

J’ai toujours aimé la fête des pères.

Non seulement parce que cela signifiait que le dernier jour d’école était proche, mais parce que c’était le jour pour exprimer ma gratitude éternelle aux hommes de ma famille.

Presque chaque année depuis que j’ai 5 ans (enfin, c’est aussi loin que je me souvienne), mon frère et moi nous levions pour la fête des pères et donnions à mon père nos cadeaux pendant que nous regardions les rediffusions de « Three Stooges » sur TV38. Ensuite, nous nous préparions rapidement, nous entassions dans la voiture et nous rendions à la maison de mes grands-parents à Somerville pour un barbecue dans la cour.

Même si je ne suis pas un grand mangeur de viande, ces plats cuisinés étaient un incontournable de mon enfance. De l’odeur des steaks teriyaki de mon grand-père sur le grill (achetés au McKinnon’s Meat Market, bien sûr!) À mes cousins ​​et moi buvant Capri Sun dans l’allée, la fête des pères et les barbecues sont toujours allés de pair pour ma famille.

Et je suis sûr qu’ils le font aussi pour vous.

Même si les circonstances sont radicalement différentes cette année, la fête des pères peut toujours être célébrée dans votre propre arrière-cour. Et, honnêtement, avoir un barbecue à la maison le jour de la fête des pères est une tradition américaine qui peut se produire quoi qu’il arrive.

Où est le boeuf?

Eric Vaillancourt de Dracut, à gauche, directeur de Brown & Budnick’s à Dracut, détient du bœuf wagyu japonais, et le propriétaire Ricky Brown de Methuen montre une sélection de steaks de New York, de steaks de ribeye et de filets que la boutique propose. Planification. Étant donné que les petits rassemblements sont la norme pour le moment, vous n’avez pas à vous soucier de cuisiner pour une grande foule. Restez simple lorsque vous faites vos courses: un sac de tasses solo rouges et une boîte d’ustensiles en plastique sont déjà plus que suffisants. Assiettes et serviettes en papier idem.

En ce qui concerne les viandes réelles et autres, continuez à soutenir les entreprises locales en faisant des achats chez Alpine Butcher, 963 Chelmsford St., Lowell, à deux pas de la ligne Chelmsford. Alpine est actuellement ouvert et propose une livraison à domicile du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Cette boucherie est fière d’offrir le meilleur du pays dans les coupes principales de l’USDA.

Les propriétaires Tom et Greg Doyle sont honorés d’exploiter une entreprise familiale qui existe depuis plus de 100 ans.

Une autre grande boucherie ouverte pour de bons repas est Brown & Budnick Meats au 1794 Bridge St., Dracut. Situé juste à côté de la route 38 dans le Bridgewood Plaza, Brown & Budnick est actuellement ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h. (fermé lundi et mardi jusqu’à nouvel ordre). Cette boucherie est surtout connue pour ses steaks coupés sur mesure, ses viandes marinées et sa charcuterie Boar’s Head. C’est une entreprise qui tient le service client au plus haut point. le personnel est entièrement prêt à répondre à toutes les questions de cuisine que vous pourriez avoir.

Happy appies

Alpine Butcher à Lowell propose également une grande variété de sauces et de marinades.Pendant vos sorties, pensez aux apéritifs, aux accompagnements et aux condiments. Personnellement, j’apprécie un bol de croustilles tortillas et de guac en attendant que la viande cuit. Et n’ayez pas peur d’essayer une nouvelle variante de ketchup ou de moutarde; J’entends que la sauce barbecue acidulée est un must pour la plupart des hamburgers.

Le maïs en épis est un excellent accompagnement pour les côtes levées, et une salade de jardin classique est également excellente. N’oubliez pas que votre liste d’invités pourrait être plus petite cette année, alors essayez de ne pas en acheter trop! À moins, bien sûr, que vous soyez cool avec les restes (et qui n’a pas raison?), Alors allez-y.

Une fois que la nourriture et l’argenterie (plastique?) Sont ramenées à la maison, vous pouvez passer à l’étape suivante. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous en ont marre de nettoyer à ce stade, mais croyez-moi quand je dis qu’un gril propre permet une coupe nette.

Polissez le patio

Brown & Budnick à Dracut propose une sélection de viandes pré-marinées. Comme je l’ai dit plus tôt, les barbecues pour la fête des pères sont souvent la première fois de l’année que les gens mettent le feu à leurs grillades. Après s’être assis dehors tout l’hiver et au printemps, votre gril pourrait certainement utiliser un peu de TLC. Dépoussiérez les toiles d’araignées, grattez le panier supérieur et essuyez le tout pour vous assurer qu’il est sûr et propre à utiliser. Assurez-vous de polir les meubles de patio si vous les utilisez, et si vous avez une terrasse, la nettoyer n’est pas une mauvaise idée.

Ce n’est pas seulement pour rester à l’abri du coronavirus – le pollen est très élevé cette année et personne ne veut ce truc jaune sur la table!

Si vous envisagez une salade de haricots ou une salade de pâtes, comme ma famille l’a toujours fait, ce pourrait être une bonne idée de la préparer la veille afin qu’elle soit très fraîche et prête à partir le lendemain.

Espace de détente

Le jour de, naturellement, vous voudrez avoir la bière préférée de papa à portée de main, mais avoir d’autres boissons pour adultes disponibles peut faire un après-midi amusant. Ma boisson estivale préférée est une belle sangria remplie de fruits frais de saison comme les fraises et les bleuets.

Les petits pourront profiter d’un bon punch aux fruits maison ou d’un spritzer léger. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’emblématique limonade glacée.

Une fois le plat principal terminé, accordez-vous, à vous et à votre famille, une petite pause pour digérer et nettoyer. Les réunions de famille ne devraient pas être trop stressantes ou précipitées, et les réunions de famille limitées ne font pas exception. Profitez des saveurs de la bonne nourriture que vous venez de manger, et une fois que vous êtes installé, videz les tables et rangez les restes.

Les desserts de papa

Maintenant, cette astuce suivante est facultative car mon propre père n’est pas trop gros sur les desserts. Tout ce dont il a besoin, c’est de tasses de beurre d’arachide de Reese réfrigérées et il est bon. Mais si votre père a la dent sucrée et que vous voulez le traiter en cette fête des pères, faites-le! Découvrez quel est son dessert préféré, que ce soit la tarte aux bleuets ou le shortcake aux fraises. Vous pouvez le faire la veille de la fête des pères ou le jour de, et cela sera grandement apprécié.

Ce sera la cerise sur le gâteau pour votre fête à la maison!

N’oubliez pas: les choses peuvent sembler différentes cette année, mais célébrer votre père le jour de la fête des pères et chaque jour n’est jamais annulé. Il est toujours possible de tirer le meilleur parti de ce que vous avez, et peu importe le résultat, être avec votre famille – et papa – est le plus important.

Après tout, la famille compte plus que jamais.

Et ça ne devrait pas toujours?

