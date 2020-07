C’est le talent des U19 du Borussia Dortmund

Après quatre semaines de vacances au Borussia Dortmund, la préparation de la nouvelle saison commence jeudi. Ansgar Knauff sera là, qui a joué une bonne saison en tant que jeune dans les U19 du BVB. Qui est l’ailier droit de 18 ans?

Pour atteindre son objectif, Ansgar Knauff devrait simplement répéter ce qu’il a fait l’année dernière. Mi-juin 2019, les U17 du Borussia Dortmund ont reçu le 1. FC Köln dans leur stade Rote Erde pour la finale du championnat allemand. BVB a perdu la finale 2: 3, mais Michael Zorc a été impressionné.

À l’époque, le directeur sportif de Dortmund a vu Knauff jouer en direct pour la première fois – et l’aile droite offensive s’est livrée. Le jeune avait déjà dominé les deux demi-finales contre le VfL Wolfsburg et était directement impliqué dans cinq des six buts du BVB (un but, quatre passes). Après un solide solo contre Knauff, Knauff a ensuite réussi une porte mémoire d’Arjen Robben pour le moment 2: 2.

Trois ans plus tôt, à l’été 2016, Knauff avait déménagé de Hanovre 96 au Borussia dans le centre de performance. De nombreux clubs se sont intéressés à l’adolescent qui a grandi à Göttingen avec sa mère célibataire, c’est pourquoi cela s’est terminé après 96 ans. Alors qu’il n’avait que 15 ans, il a finalement déménagé dans la pension de Dortmund, où il vit toujours aujourd’hui.

Le déménagement en Westphalie a clairement porté ses fruits. Knauff, maintenant âgé de 18 ans, devrait reprendre l’entraînement ce jeudi – non plus chez les U19, pour lesquels il a couru la saison précédente, mais chez les professionnels. Knauff devrait participer à la préparation sous l’entraîneur Lucien Favre.

Ansgar Knauff: Bonne saison en U19 du BVB

« Voyons comment il se montre à un niveau supérieur. Maintenant, il fait d’abord la préparation, puis nous verrons ce qui se passe », a déclaré Zorc. botteur. Pour Zorc, Knauff est « un jeune joueur offensif très talentueux avec une bonne vitesse et un bon dribble ».

Ce qui rend la mesure spéciale: Knauff faisait partie du groupe des jeunes U19 la saison dernière. Dans sa première année sous Michael Skibbe, il s’est attiré l’attention avec des performances convaincantes. Il a été utilisé dans 18 des 20 matchs de Bundesliga Ouest, cinq buts et sept passes sont un solide bilan. Il a également pu disputer les sept matches de la Youth League, deux buts lors de la victoire 2-1 à domicile contre l’Inter Milan.

Si vous regardez en arrière sur un passé plus court, la courbe de performance de Knauff est logique. Au terme de sa saison U17, il a fait un bond considérable, qui ne s’est pas seulement reflété dans ses trois très bonnes performances en finale. Knauff a poursuivi cette course en U19, où il portait également temporairement le brassard de capitaine. BVB l’a inclus dans le groupe des meilleurs talents formé par Otto Addo.

BVB Talent Knauff: ce sont ses atouts

En ce qui concerne le développement physique, Knauff dans les U14 et U15 de Hanovre à Dortmund était encore très mince. Cependant, au cours des douze derniers mois, cette courbe a presque explosé. Surtout, la croissance de ses muscles et la définition de son corps tout entier augmentaient rapidement. Néanmoins, à cet âge, il doit bien entendu continuer à travailler sa robustesse physique afin de pouvoir résister à la force, au dynamisme et à l’athlétisme des personnes âgées.

Là-haut avec les professionnels, Knauff a pu s’entraîner deux fois par an la saison dernière. Ce que les responsables apprécient chez lui, en plus de son rythme, de sa force de dribble et de sa technique, c’est son extraordinaire compréhension du jeu. De nombreux flancs ne volent pas de son côté droit, au lieu de cela, il apparaît dans le jeu de combinaison, a de bons chemins de marche et prend de nombreuses bonnes décisions.

Knauff montre également un bon œil pour l’homme libre et rend en fait des passeports compliqués faciles dans certains cas. Une fois, il a joué un ballon exceptionnel de la position de dix, qui a conduit à un but de Youssoufa Moukoko. C’était un grand art de reconnaître cette situation de jeu et en même temps d’être techniquement capable d’insérer la balle exactement dans le seul espace possible.

© imago images / Revierfoto

Ansgar Knauff: rôle Hakimi envisageable parmi les professionnels

Knauff, qui après sa bonne année dans les U17 (15 apparitions au but en 23 matchs de compétition) est devenu un joueur national et a porté la robe DFB pour les U18 pour la première fois, a de la marge de progression en ce qui concerne l’objectif. Afin de devenir encore plus dangereux dans les buts, il doit agir plus clairement et plus clairement dans ces situations – même si, en tant que joueur de la voie extérieure, il a généralement un angle pire qu’un neuf classique.

Ses perspectives chez BVB? Knauff jouera définitivement une autre saison en U19 entraînée par Mike Tullberg. Dans les semaines à venir, il aura une grande chance chez les professionnels de remettre sa carte de visite. Le rôle inférieur du côté droit en 3-5-2, qu’Achraf Hakimi avait l’an dernier, pourrait lui convenir, car il aurait alors beaucoup de prairie devant lui. Les responsables du BVB des transports de Knauff auraient certainement dû avoir cette idée en tête.

Cependant, son contrat expire en 2021. Aucun signal n’a encore été envoyé du côté du joueur concernant une extension. L’équipe de Dortmund devra certainement montrer à Knauff un plan sur la façon de procéder avec lui en noir et jaune – indépendamment du fait qu’un contrat professionnel soit en vue. Si vous continuez à le voir comme un talent de premier plan, une étape intermédiaire en U23 ne vaudrait probablement pas la peine.

Mais peut-être que Knauff convaincra tout de suite, comme il l’a fait sous les yeux de Zorc en juin 2019. Le jeune homme de 18 ans pourrait certainement savoir quoi faire et à quelle vitesse les choses peuvent se passer dans un avenir proche tout en discutant avec Giovanni Reyna.

Ansgar Knauff chez BVB: ses données de performance depuis 2018/19