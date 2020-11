Tata Motors a spécifiquement construit quelques SUV 4 × 4 Sumo pour l’armée indienne, dont peu ont été vendus au public par vente aux enchères. L’un d’eux a été transformé en ce magnifique tout-terrain robuste à l’ancienne.

Le Tata Sumo est sans doute l’un des noms les plus emblématiques de l’industrie automobile indienne et l’un des moteurs des plus populaires. Bien que le Tata Sumo soit un SUV, il n’était pas très populaire en tout-terrain ou même avec la scène modifiée du marché secondaire. Et c’est vraiment surprenant étant donné la façon dont les Indiens adorent personnaliser leurs VUS. Tata Motors a vendu le Sumo dans une configuration 4 × 2 simple aux masses, mais ils ont construit des variantes 4 × 4 pour être utilisées par l’armée indienne. Certains de ces 4 × 4 Sumos mis hors service ont été vendus au public aux enchères et nous sommes tombés sur l’un d’entre eux, modifié en un tout-terrain extrême.

Ce Sumo particulier a été modifié à Hyderabad et a été partagé sur 4 × 4 Inde.

Garçon, c’est ce que le Sumo aurait toujours dû être. Ce Sumo particulier a été modifié à Hyderabad et a été partagé sur 4 × 4 Inde. À première vue, il y a plusieurs modifications à aborder dans ce véhicule. Bien que nous n’ayons pas une liste exacte des changements et transformations qui ont été effectués sur ce SUV, nous allons parler de ceux que nous avons pu repérer à partir de ces images. Nous aimons aussi beaucoup le look robuste de ce SUV, quelque chose que nous avons l’habitude de voir comme un Sumo.

Il s’agit d’un 4 × 4 Sumos mis hors service qui a été vendu au public aux enchères. Il a été construit à l’origine pour l’armée.

«Commençons donc par les modifications. Le visage de ce Sumo est doté d’un pare-chocs en acier robuste tout-terrain doté d’un pare-buffle intégré. Le pare-chocs reçoit en outre une barre lumineuse LED et un treuil électrique qui peuvent être utilisés pour tirer d’autres véhicules ou le Sumo, au cas où il serait coincé quelque part. Les modificateurs ont également réservé le look old-school du SUV avec des phares qui nous rappellent l’ancien Land Rover Defender. Il y a toujours des clignotants montés sur les ailes avant, ce qui semble être un clin d’œil au Mercedes G-Wagon.

Lisez aussi: Voici un test d’autonomie dans le monde réel pour le Hyundai Kona EV!

Il y a aussi une plaque de base robuste sous le pare-chocs avant pour protéger les composants mécaniques. Le profil latéral présente des passages de roue noirs évasés et des marchepieds robustes. Le tuba monté côté conducteur est un ajout très cool et il a vraiment accentué les références hors route du Sumo. Le tuba améliore essentiellement la capacité de patauger dans l’eau du SUV et les énormes pneus tout-terrain contribuent encore plus à cela grâce à une garde au sol supplémentaire. L’arrière du SUV reçoit un pare-chocs après-vente robuste avec crochet de remorquage intégré, un éclairage d’après-marché à l’ancienne et une roue de secours montée sur la queue, tout comme l’original.

À l’arrière, on voit que ce Sumo est propulsé par un moteur diesel turbo de 3,0 litres.

Lisez aussi: Découvrez le Tata Hexa tirant littéralement un avion Boeing 737!

À l’arrière, on peut voir que ce Sumo est propulsé par un moteur diesel turbo de 3,0 L et est livré avec une transmission 4 × 4. Ce moteur a ensuite été réglé pour produire 84 ch et 250 Nm de couple. Bien que nous ne soyons pas sûrs, les composants de la suspension ont également probablement été modifiés pour une meilleure capacité hors route. À l’intérieur, ce Tata Sumo est livré avec de nouveaux sièges mais le reste du tableau de bord est identique à la voiture d’origine. Vous obtenez des équipements supplémentaires placés sur le tableau de bord. Nous aimons vraiment la façon dont ce Sumo fait un excellent travail en ressemblant à un tout-terrain dur de la vieille école. On parie que ça se passe bien aussi.