C’est le 50e anniversaire du Range Rover original – Africadaidly

Land Rover célèbre l’anniversaire d’or du Range Rover révolutionnaire avec l’introduction du nouveau Range Rover Fifty.

Lancé le 17 juin 1970, le Range Rover pionnier était le SUV de luxe d’origine, offrant un raffinement superbe et une capacité tout-terrain inégalée.

Au cours de sa vie, le Range Rover a réalisé de nombreuses premières mondiales et réalisé de nombreux exploits impressionnants.

C’était le premier SUV à proposer un système 4×4 permanent lors de son lancement, et en 1989, le premier 4×4 au monde à être équipé de freins ABS antiblocage.

Plus tard en 1992, il est devenu le premier 4×4 au monde à être équipé de l’antipatinage électronique (ETC) et d’une suspension pneumatique électronique automatique – garantissant la sensation de conduite raffinée du Range Rover, tant sur route que hors route.

En 2012, le Range Rover de dernière génération est devenu le premier SUV au monde à présenter une construction légère tout en aluminium, ce qui le rend plus léger, plus résistant et plus efficace.

Il a traversé le fameux «Darien Gap», infranchissable, fut le premier véhicule exposé au Musée du Louvre à Paris, et a même remporté le rallye Paris-Dakar – à deux reprises. Aucun autre véhicule ne combine les niveaux de luxe, de confort et de sophistication avec des capacités tout-terrain et des performances sur route comme le Range Rover.

Avec son capot à clapet, son toit flottant distinctif, son hayon divisé et ses évents d’ailes avant de marque, le Range Rover d’aujourd’hui peut toujours retrouver ses racines dans l’original de 1970.

Cinq décennies plus tard, le Range Rover a évolué pour devenir une famille de véhicules de luxe souhaitables et capables.

Pour célébrer les 50 ans d’une icône automobile, un Range Rover Fifty à tirage limité sera limité à seulement 1 970 véhicules dans le monde, en reconnaissance de l’année du lancement du Range Rover d’origine.

S’appuyant sur l’Autobiographie luxueusement aménagée, le Range Rover Fifty présente un certain nombre d’accents extérieurs sur mesure dans Auric Atlas ainsi que deux conceptions de roues uniques de 22 pouces.

Le badge comporte un script «Cinquante» créé personnellement par le professeur Gerry McGovern OBE, directeur de la création de Land Rover, qui apparaîtra à l’extérieur du véhicule et dans tout l’intérieur sur la plaque de mise en service unique de la console centrale «1 of 1970», les appuie-tête, tableau de bord et marchepieds éclairés.

Disponible dans les conceptions de corps à empattement standard et long, les clients peuvent choisir parmi quatre couleurs extérieures soigneusement sélectionnées; Gris Carpates, Rouge Rosello, Aruba et Noir Santorin.

Land Rover Special Vehicle Operations propose également le Range Rover Fifty dans l’une des trois peintures solides extérieures Heritage reproduites de la palette de peinture originale du Range Rover; Bleu toscan, or Bahama et blanc Davos. Il sera également disponible en versions essence, diesel et hybride rechargeable.

Maintenant dans sa quatrième génération, plus d’un million de Range Rover ont été vendus dans le monde.