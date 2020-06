C’est l’auteur américain Jas Waters mort à 39 ans: Mandy Moore et d’autres stars réagissent

HISTOIRES CONNEXES Règles de Vanderpump Les stars Stassi Schroeder et Kristen Doute ont été licenciées de la série Bravo reality après une farce raciste que les deux hommes ont tirée sur un autre acteur récemment refait surface, notre publication sœur Variété rapports. De plus, les nouveaux arrivants Max Boyens et Brett Caprioni – qui ont tous deux abordé les tweets racistes de leur passé lors des retrouvailles de la saison 8 – ont également été licenciés. « Bravo et Evolution Media ont confirmé aujourd’hui que Stassi Schroeder, Kristen Doute, Max Boyens et Brett Caprioni ne reviendront pas à Règles de Vanderpump», Lit une déclaration de Bravo. Ancien Règles de Vanderpump Le membre de la distribution Faith Stowers, qui est noir, a révélé dans une récente interview que Schroeder et Doute avaient appelé les flics sur elle en 2018 et avaient tenté de lui infliger des crimes qu’elle n’avait pas commis. Quand le Courrier quotidien a publié un article sur une femme noire recherchée pour vol, dit Stowers, « ils ont appelé les flics et ont dit que c’était moi. » (La femme recherchée pour vol n’était pas Stowers, pour mémoire.) Après la révélation, Schroeder a été abandonnée par son agent de publicité et de talent et a perdu un certain nombre de mentions, par Variété. Schroeder s’est excusé pour l’incident, disant que « mes émotions à propos de quelque chose qui s’est passé entre nos amis ont emporté sur ma logique, et il n’y a aucune excuse pour cela. » (Schroeder et d’autres acteurs ont accusé Stowers d’avoir prétendument couché avec un autre acteur Jax Taylor, qui sortait avec sa femme Brittany Cartwright à l’époque.) «Ce que j’ai fait à Faith était mal. Je m’excuse et je ne m’attends pas au pardon. » Doute s’est également excusée pour son rôle: «Bien que mes actions n’aient pas été motivées par la race, je suis maintenant parfaitement consciente de la façon dont mon privilège m’a aveuglé de la réalité du traitement des forces de l’ordre envers la communauté noire et du danger que mes actions auraient été pour elle … J’ai honte, embarrassé et incroyablement désolé. Je ferai mieux. Je dois faire mieux. « Schroeder et Doute ont été membres de la distribution de Règles de Vanderpump depuis la série – un spin-off de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills qui suit le personnel du restaurant SUR de Lisa Vanderpump – a fait ses débuts sur Bravo en 2013. Boyens et Caprioni ont rejoint le casting de la saison 8 actuelle, qui se poursuit ce soir à 9 / 8c avec la partie 2 de la réunion en trois parties (préenregistrée).

