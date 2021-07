C’est la vie : c’est quoi cette nouvelle comédie avec Josiane Balasko ?

Très attendu par les fans du genre comédie, le moment est enfin arrivé pour découvrir le film intitulé « C’est la vie », sorti aujourd’hui le 28 juillet au cinéma. Il s’agit du nouveau film de Julien Rambaldi, le même réalisateur à qui l’on doit également « Bienvenue à Marly-Gomont », inspiré de l’histoire de Kamini. Porté par Josiane Balasko et Nicolas Maury, ce long-métrage tourné avant le confinement est un très bel hommage aux aide-soignants puisqu’il nous emmène découvrir les coulisses du métier de sage-femme. Et c’est avec beaucoup d’humour que le cinéaste français a décidé de nous raconter l’histoire de cinq femmes sur le point d’accoucher en maternité ainsi que la vie des équipes obstétricales. À l’occasion de sa sortie en salle, nous avons ainsi décidé de vous parler de tout ce qu’il faut savoir sur ce film qui a fait partie de la Sélection officielle de l’Alpe d’Huez 2021.

L’histoire de « C’est la vie »

Pour son nouveau film, Julien Rambaldi va nous emmener au cœur d’une maternité pour y suivre les incroyables évènements qui s’y produisent au quotidien. Et cela que ce soit du côté des patients ou des médecins. Dans « C’est la vie » on sera amené à suivre la vie de cinq femmes qui vont bientôt accoucher et qui ont chacune leur propre histoire à raconter. Toutes les cinq vont alors arriver le même jour dans la même maternité et vont ensuite y faire la rencontre d’un duo de sage-femme que tout oppose.

D’un côté, nous avons Dominique, une sage-femme pleine d’expérience et d’humanité, mais qui est présente pour sa dernière journée avant la retraite tandis que de l’autre côté, il y a Antoine Moretti, un jeune obstétricien très brillant, mais arrogant qui n’a pas encore été mise à l’épreuve pour vraiment affronter la réalité sur le terrain. Pour ce dernier, ce sera donc le grand baptême du feu. Ensemble, nos deux personnages vont devoir coopérer pour accompagner nos cinq femmes durant leur accouchement. Une journée dont elles se souviendront pendant longtemps. Voilà donc ce que vous réserve cette nouveauté et nous préférons ne pas vous en dire trop pour ne pas gâcher la surprise.

Un incroyable casting

À part son incroyable histoire, ce qui attirera surement beaucoup le public à voir le film, c’est surement son super casting. En effet, Julien Rambaldi a décidé de faire appel à de grands noms de la comédie française. « C’est la vie » mettra ainsi en scène Josiane Balasko dans le rôle de Dominique (récemment vue dans le film « Un Tour chez ma Fille ») et Nicolas Maury dans le rôle d’Antoine Moretti (qui joue Hervé dans la série « Dix Pour Cent », mais aussi le réalisateur de « Garçon Chiffon »).

À leurs côtés, nous pourrons également voir Léa Drucker dans le rôle de Manon (La Dame de chez Maxim, Les Meilleurs Amis du monde), David Marsais (membre du Palmashow), Tom Leeb, Youssef Hajdi (Divorce Club, Brutus Vs César), Fadily Camara (Tout simplement noir), Antoine Gouy (« Lupin » et prochainement dans « Simone – Le Voyage du siècle »), Alice Pol, Sarah Stern, Florence Loiret-Caille, ou encore Julia Piaton. Il est donc fort possible que beaucoup d’entre vous aient déjà vu le film lors de sa sortie aujourd’hui, mais pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps, il n’est pas encore trop tard.

C'EST LA VIE Bande Annonce VF (Comédie, 2021) Josiane Balasko, Léa Drucker, Alice Pol

Si vous êtes fans du genre comédie, rendez-vous alors dans les salles de cinéma pour découvrir cette nouveauté intitulée « C’est la vie » avec Josiane Balasko.