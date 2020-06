C’est la dernière BMW i8 à sortir de la chaîne de production!

BMW a finalement mis fin à la production de la voiture de sport hybride rechargeable i8. Le dernier exemple à sortir de la chaîne de production était un modèle de roadster fini en bleu Portimao.

BMW a finalement mis fin à la production de la voiture de sport hybride rechargeable i8. La BMW i8 était initialement prévue pour la fin de sa production en avril. Cependant, avec la fermeture des usines pour la pandémie de coronavirus, BMW a dû reporter le processus. Le dernier exemple de la BMW i8 est sorti de la chaîne de production de l’usine BMW en Allemagne il y a quelques jours. Le dernier modèle était un roadster fini en bleu Portimao. Ce i8 serait également le seul exemple à porter cette couleur en usine.

Il s’agit de la dernière BMW i8 à sortir de la chaîne de production.

La BMW i8 est une voiture emblématique de la gamme mondiale de BWM. Il a été lancé il y a près de six ans et la i8 a été l’un des premiers produits de la gamme de voitures «i» de BMW. On se souviendra toujours de son design emblématique, à l’intérieur comme à l’extérieur. BWM se concentrera désormais sur une nouvelle gamme de voitures électriques sur mesure qui comprend le SUV compact iX3, la berline i4 et le SUV phare iNext. La BMW i8 sera remplacée par une nouvelle voiture de sport basée sur le concept Vision M Next présenté l’année dernière. Mais cela n’arrivera que dans les cinq prochaines années.

La i8 a été présentée pour la première fois en tant que concept turbo-diesel au salon de Francfort 2009. En 2014, la i8 a été mise en vente en tant que fleuron de haute performance de la toute nouvelle gamme de véhicules électrifiés i de BMW. L’i8 est une voiture de sport à moteur central 2 + 2 qui a été vendue avec une seule option de groupe motopropulseur tout au long de sa durée de vie. Il était propulsé par un moteur à essence turbocompressé à trois cylindres de 1,5 litre couplé à un moteur électrique à faible puissance. Les performances de l’i8 sont également restées relativement inchangées tout au long de sa durée de vie. Cependant, une mise à jour en 2018 a fait passer la puissance de 362 ch à 374 ch.

Lisez aussi: La BMW Série 3 GT sera remplacée par une LWB Série 3 en Inde en 2021!

L’année dernière, les responsables de la recherche et du développement de BMW ont laissé entendre que la i8 pourrait renaître en tant que voiture entièrement électrique, destinée à rivaliser avec le Tesla Roadster de deuxième génération et l’Audi R8 e-tron de longue rumeur. Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur le groupe motopropulseur ou la conception du successeur électrifié de la i8. Cependant, il est envisagé de le développer en utilisant une «stratégie de course à la route» qui vise à fournir un «lien tangible» entre la participation de BMW à la Formule E et sa division des véhicules électriques.

Lisez aussi: Lancement de la BMW X6 2020 en Inde au prix de Rs 95 lakh, Ex-Showroom!

En Inde, BMW a lancé la i8 en 2015 pour un prix de Rs. 2,29 crores. Il nous a toujours impressionnés par son design futuriste, sa technologie et ses références vertes qui ont également fait place à de nombreuses autres voitures BMW. BMW a également présenté le i8 Roadster à l’Expo Auto 2018, mais il n’a jamais été mis en vente ici en Inde. C’est triste que BMW ait décidé d’arrêter ce produit, mais nous avons hâte de voir ce qui remplace cette voiture de sport emblématique.