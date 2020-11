C’est fait! Huawei a vendu Honor sous une «  énorme pression  » des sanctions américaines

Huawei a vendu Honor à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Une fois la vente terminée, Huawei n’aura aucune participation dans Honor.

Il n’y a pas de mot sur l’avenir des téléphones Honor et des autres produits.

Huawei a finalement vendu sa sous-marque Honor après des semaines de rumeurs sur la vente. Le nouveau propriétaire de la marque Honor est une société appelée Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Dans un communiqué détaillant le développement, Huawei a attribué la vente de Honor à la «pression énorme» que son entreprise a subie en raison des sanctions américaines. La société affirme qu’une «indisponibilité persistante des éléments techniques» nécessaires à son activité de téléphonie mobile l’a forcée à vendre tous les actifs commerciaux d’Honneur.

Une fois la vente réalisée, Huawei ne détiendra aucune participation dans Honor et ne sera impliquée dans aucune activité décisionnelle. « Cette décision a été prise par la chaîne industrielle de Honor pour assurer sa propre survie », a noté Huawei dans son communiqué.

Honor a été institué en 2013 pour vendre des téléphones abordables qui ont permis à Huawei de rivaliser avec d’autres fabricants de téléphones chinois à bas prix dans le secteur de la vente au détail en ligne. La marque s’est ensuite diversifiée dans les appareils portables et les produits pour la maison intelligente tels que les montres intelligentes, les écouteurs TWS, les purificateurs d’air, etc.

Huawei affirme que la filiale expédie plus de 70 millions d’unités par an à ce jour. Cependant, on ne sait pas quelle direction prendra Honor sous sa nouvelle propriété et s’il continuera à vendre sa gamme de produits existante.

«Nous sommes impatients de voir Honor continuer à créer de la valeur pour les consommateurs et à construire un nouveau monde intelligent pour les jeunes», a conclu Huawei dans son communiqué.