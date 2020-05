C’est exactement le genre de moto dont vous avez besoin pour la distance sociale!

Un homme d’Agartala a construit une moto électrique à 1 m de distance entre le pilote et le passager, car il n’était pas très enthousiaste à l’idée que sa fille utilise l’autobus scolaire après la fin du verrouillage.

La crise des coronavirus continue de toucher notre pays et plusieurs communautés ont du mal à y faire face. Nous avons hâte de retrouver une vie normale et, en tant que passionnés d’automobile, nous avons hâte de reprendre la route. Mais certains disent que plus rien ne sera plus pareil. La distance sociale continuera à être la norme pendant longtemps et nous devrons changer tellement de choses dans notre façon de vivre notre vie quotidienne.

Cet homme d’Agartala a construit un vélo électrique qui illustre la distance sociale.

En ces temps, un homme de l’État de Tripura, dans le nord-est du pays, a trouvé un moyen très innovant de maintenir la distanciation sociale même lorsque vous voyagez dans votre véhicule. La distanciation sociale a amené les gens à proposer des idées innovantes avec leur jeu de roues. Partha Saha, un décrochage scolaire d’Agartala a construit un vélo électrique qui a un espace de 1 mètre entre le cavalier et le passager. Il a retiré le moteur de sa moto et a coupé le corps en deux avant de le rejoindre à nouveau avec une tige connectée plus longue qu’auparavant.

Il l’a construit pour qu’il puisse déposer sa fille à l’école après la levée du verrouillage.

M. Saha n’est pas très enthousiaste à l’idée que sa fille utilise l’autobus scolaire une fois le verrouillage terminé. Il a donc pris la responsabilité de lui-même et pour donner l’exemple de la distanciation sociale, il a pris la peine de garder une distance de 1 mètre entre lui et sa fille. La moto elle-même est très simple dans son architecture. C’est surtout le cadre sans panneaux de carrosserie. Le cadre a deux sièges avec même une poignée de maintien pour le pilote passager. La batterie se trouve au milieu du cadre.

M. Saha affirme qu’il faut environ trois heures pour charger les batteries et qu’il peut parcourir jusqu’à 80 km sur une seule charge. Il a une vitesse de pointe de 40 km / h, de quoi courir dans une petite ville comme Agartala. Un moteur électrique entraîné par chaîne est monté sur l’essieu arrière et le siège passager a même une configuration de suspension. Il faut dire que l’homme a fait le maximum pour rendre cette moto aussi sophistiquée que possible. Le ministre en chef de Tripura Biplab Deb a félicité Saha d’avoir fabriqué cette moto unique. Mentionnant la nécessité en tant que mère des inventions, a-t-il déclaré: «Je félicite Partha Saha de Tripura d’avoir fabriqué une moto unique pour sensibiliser pendant la pandémie de COVID-19. Le vélo électrique a 1 mètre de distance entre deux sièges. Il l’a conçu pour emmener sa fille à l’école après le verrouillage. »

Il y a quelques jours, un conducteur de pousse-pousse électrique dans le Bengale occidental avait également attrapé des globes oculaires lorsqu’il a divisé son pousse-pousse en 4 compartiments séparés pour favoriser l’éloignement social. Beaucoup à travers le pays ont salué l’idée, y compris le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, qui voulait qu’il soit recruté pour le département R&D de l’entreprise.