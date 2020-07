C’est encore tôt mais les résultats sont encourageants jusqu’à présent

Les données des premiers stades de l’essai du vaccin d’Oxford sont «aussi bonnes qu’on pourrait raisonnablement s’y attendre», a déclaré un expert indépendant après l’annonce de lundi des chercheurs à l’origine de l’étude du Lancet. Un vaccin idéal contre Covid-19 devrait être efficace après un ou deux vaccinations, travailler dans les populations cibles, y compris les personnes âgées et celles souffrant d’autres problèmes de santé, conférer une protection pendant au moins six mois et réduire la transmission du virus aux contacts.Les chercheurs de l’Oxford Vaccine Group ont averti que leur essai était trop préliminaire pour être confirmé. si le nouveau vaccin – appelé ChAdOx1 nCoV-19 – répond à ces exigences, mais la phase II – au Royaume-Uni uniquement – et les essais de phase 3 pour confirmer s’il protège efficacement contre l’infection Covid-19 sont en cours au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. La newsletter i a coupé le bruit et nous ne savons pas si ce vaccin peut protéger les personnes les plus vulnérables à la maladie Covid-19 sévère: les 1077 adultes en bonne santé impliqués dans l’oreille Les étapes de l’essai étaient toutes âgées de 18 à 55 ans. La grande majorité des personnes décédées de Covid-19 sont beaucoup plus âgées. Bien que l’équipe de recherche ait constaté des réponses encourageantes à partir d’une dose, il y a de meilleures réponses avec deux doses du vaccin. Il reste donc impossible de dire encore combien de coups de vaccin il faudrait administrer à chaque tranche d’âge pour gagner puis maintenir les niveaux d’immunité aux coronavirus. L’équipe d’Oxford évaluerait de près les réponses immunitaires dans les groupes d’âge plus âgés pour voir si deux doses confèrent une protection plus forte qu’une. Le directeur général d’AstraZeneca a déclaré que l’Université d’Oxford a fait un «travail absolument remarquable», mais a émis une note de prudence. Pascal Soriot a déclaré: «Seule l’étude nous dira combien de temps dure la protection et la réponse des lymphocytes T jouera un rôle. Nous devons être patients et attendre un peu plus longtemps. »Néanmoins, l’annonce de lundi par l’équipe de recherche stimulera le moral d’un pays qui est battu par Covid-19 depuis mars. Que se passe-t-il ensuite? Les chercheurs travaillent maintenant sur le point crucial. essai de phase III, qui impliquera des dizaines de milliers de candidats pour tester si le vaccin Covid-19 pourrait être utilisé de manière faisable dans une population plus large. Plus de 4000 participants sont déjà inscrits au Royaume-Uni, et le recrutement de 10000 personnes supplémentaires est prévu alors que les chercheurs testent le vaccin.Les scientifiques tentent de stimuler à la fois des anticorps et une réponse des lymphocytes T grâce à un vaccin Covid-19. Les anticorps sont dans les fluides du corps et ils peuvent rencontrer des virus lors de leur première entrée dans le corps. Ils peuvent se lier à l’extérieur du virus pour les empêcher d’infecter les cellules. Les lymphocytes T peuvent reconnaître quelles cellules contiennent le virus et les détruire pour empêcher la propagation du virus dans le corps.Professeur Adrian Hill, directeur du Jenner Institute à Oxford où le vaccin a été développé (Photo: John Cairns, Université de Oxford / AP) Les deux systèmes fonctionnant ensemble sont complètement complémentaires, tout d’abord en stoppant l’arrivée de l’infection, et si le virus dépasse les anticorps, les lymphocytes T détruisent les cellules que le virus a pris en charge.Cependant, le professeur Sarah Gilbert, qui dirige la recherche d’Oxford, a déclaré que les faibles taux de transmission au Royaume-Uni signifient qu’il y a «peu de chance» que des essais au Royaume-Uni prouvent l’efficacité d’un vaccin contre le coronavirus. Les chercheurs ont commencé à tester le vaccin dans des pays où le taux d’infection est plus élevé . Mais certains réclament des essais de provocation, qui impliquent d’exposer délibérément des personnes au virus après leur avoir administré le vaccin.Un certain nombre d’éminents scientifiques, y compris des lauréats du prix Nobel, demandent que des volontaires soient exposés au coronavirus après avoir reçu un vaccin pour voir s’il offre protection. Ils ont signé une lettre ouverte au chef des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, affirmant que ces essais de provocation pourraient accélérer le développement de vaccins.Les signataires, dont le professeur Adrian Hill, directeur du Jenner Institute à Oxford, où le vaccin a été développé , appellent le NIH, ses alliés, les bailleurs de fonds internationaux et les organismes mondiaux comme l’Organisation mondiale de la santé, à entreprendre des préparatifs immédiats pour les essais de provocation humaine.

