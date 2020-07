C’est ainsi qu’est né l’épisode hybride de ‘The Blacklist’, une réinvention en pleine pandémie

L’industrie de la télévision a été menottée en mars dernier lorsque le coronavirus a déclenché une crise historique. Ce qui semblait être une pause temporaire, a fini par se transformer en mutilation de dizaines de séries, qui ont dû abandonner les derniers épisodes de leur saison en raison de l’impossibilité de terminer leur tournage. Cependant, les créateurs de certains titres ont creusé la tête pour donner une clôture décente à leurs fictions, et Dans le cas de «The Blacklist», cette démonstration d’ingéniosité a été basée sur un format qui ne comprend pas les limites: l’animation.

La version animée de Raymond Reddington

« Nous ne pensions pas pouvoir ressusciter l’épisode jusqu’à ce que nous ayons eu l’idée d’utiliser l’animation pour y mettre fin.», Déclare le créateur du drame policier, Jon Bokenkamp, ​​lors d’une rencontre avec la presse internationale. Lorsque le brusque démantèlement de l’enregistrement de «The Blacklist» s’est produit, l’équipe J’étais à mi-chemin de matérialiser le dix-neuvième épisode de la septième saison, qui, contrairement au plan initial, a été la fin de la tranche. « Nous ne l’avons jamais pensé comme le résultat et quand nous avons vu que nous ne pouvions pas le terminer, nous avons pensé que nous pourrions mettre fin au dix-huitième épisode et ce serait tout, mais le dix-neuvième avait des éléments de terrain qui mèneraient à une meilleure fin de la septième saison. Nous voulions donc le terminer », explique l’écrivain.

Puis l’idée d’entreprendre un chapitre hybride a été consolidée, qui combinerait du matériel précédemment tourné avec des ressources animées inspirées du style visuel des romans graphiques. « Nous avons toujours eu le sentiment que «The Blacklist» a une touche de roman graphique avec un anti-héros à son épicentre et quelques méchants stylisés comme ceux des bandes dessinées », ajoute le producteur exécutif John Eisendrath, qui décrit le saut à l’animation comme« naturel ».

Un développement en un temps record

« Le plus gros obstacle était le temps. Du concept à la diffusion, nous avons eu cinq semaines », détaille Bokenkamp, ​​notant que ni lui ni Eisendrath n’avaient une quelconque connaissance de l’animation, tout comme les équipes d’animation – distribuées par Londres et Atlanta – étaient des néophytes de« The Blacklist ». La première étape consistait donc à déterminer quels fragments de l’épisode devaient être remplacés par la récréation animée. « Nous devions utiliser toutes les images que nous avions enregistrées en action réelle parce que nous n’avons pas eu le temps d’animer tout l’épisode », explique Bokenkamp, ​​reconnaissant le caractère arbitraire lorsqu’il s’agit d’exposer une scène avec des images en direct ou animées. Le résultat est un mélange de sections animées, de séquences de tournage frustré et d’images rejetées d’épisodes précédents..

Le travail télématique comprenait également le casting, qui a joué un rôle essentiel dans ce puzzle complexe. « Le défi pour les acteurs était de jouer leurs personnages isolés, « Dit Eisendrath, conscient de la difficulté de réaliser une œuvre chorale dans la solitude: »Ils ont enregistré leurs phrases par eux-mêmes à la maison, leurs vestiaires, leurs chambres, dans la pièce la plus calme qu’ils pouvaient trouver pour que la qualité soit bonne. » Et, avec tous ces obstacles à l’esprit, Eisendrath fait confiance à la compréhension des fans de la série dans cette situation extraordinaire: « Nous pensons que le public, quel que soit le résultat, apprécierait au moins l’effort investi pour maintenir la série en vie autant que possible.. «

Malgré le défi contre la montre, les directeurs créatifs de la série ont eu le temps de profiter d’un processus qui leur a ouvert de nouvelles frontières. « Nous apprécions chaque section de l’animation. Ni Jon ni moi n’avions la moindre idée de l’animation avant cela », avoue Eisendrath, qui souligne l’ouverture d’esprit comme l’élément le plus positif de l’expérience:« C’était très excitant de voir comment l’animation a été réalisée et de réaliser la la liberté que nous avions pour prendre des décisions dans les parties animées du chapitre, que nous n’aurions pas pu prendre en action réelle. » À cet égard, l’un des domaines les plus améliorés a été celui des séquences d’action, qui pour la plupart n’avaient pas encore été enregistrées. « Les animateurs sont très bons pour étendre l’action pour donner à la série une apparence et une sensation plus grandes.», Note Bokenkamp.

Red et Elizabeth dans ‘The Blacklist’

Tourné vers l’avenir

En fin de compte, peu importe à quel point ils sont satisfaits du résultat, les deux producteurs assurent que lorsque « The Blacklist » reviendra avec sa huitième saison, elle sera au format traditionnel, de sorte que cette expérience hybride restera dans la trajectoire de la série comme un jalon ponctuel. « Je ne pense pas que vous puissiez remplacer par cela la version en direct de la série que les gens ont appris à connaître et à aimer. Aussi agréable que cela puisse être de voir James Spader en animation, je pense qu’en général, ils préfèrent voir le James Spader pour de vrai.», Déclare Eisendrath.

Quant à l’avenir immédiat de la fiction NBC, qui peut être suivi quotidiennement en Espagne via Movistar +, est toujours dans l’air lorsque la production peut reprendre de la manière la plus normale possible. Et lorsque cela se produira, nous verrons si le matériel amputé est récupéré en tant que lien avec les aventures de Raymond Reddington. « Nous devrons découvrir comment nous voulons collecter ce qui devrait arriver à la fin de la septième saison pour en faire un excellent début de huitième saison.», Phrase Bokenkamp.