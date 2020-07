C’est ainsi que s’est déroulé le premier casting virtuel de ‘MasterChef Junior 8’

Après le succès de «MasterChef 8» et avec la cinquième édition de «MasterChef Celebrity» en attente de sortie, la version des petits sont déjà en cours pour trouver les nouveaux candidats. ‘MasterChef Junior’, le talent culinaire des enfants produit par RTVE en collaboration avec Shine Iberia, a commencé les castings pour sa huitième édition après plus de 10000 inscriptions, un record dans l’histoire compétition.

Un candidat lors du casting virtuel de ‘MasterChef Junior 8’

La semaine du 13 juillet, le casting a eu lieu à Valence et la semaine du jour 20 arrive à Barcelone, mais cette fois de manière virtuelle. Plus de 70 petits chefs ont montré et expliqué leurs élaborations en détail. «Grâce à cette solution technologique, ‘MasterChef Junior’ continue avec le processus de sélection à Barcelone, en prenant toutes les mesures préventives avant le COVID-19 « , déclare Esther González, directrice de casting de Shine Iberia.

Malgré le fait que les candidats ont entre 8 et 12 ans, ils ont montré qu’ils sont capables de préparer de grands plats comme des larmes de chocolat à la crème d’orange, tacos de oreo avec glace à la fraise, boulettes de porc et seiche aux petits pois ou tartare de saumon avec du faux caviar de soja. Ce qu’ils ont dit clairement, c’est que le niveau de cette édition va être très élevé.

Les villes que suivront les castings

Après s’être arrêtés à Valence et pratiquement à Barcelone, les castings passeront par Séville et Madrid, prêts à trouver des talents culinaires parmi les plus petits. ‘MasterChef Junior’ est déjà à la recherche d’un successeur ou d’un successeur à Lu, lauréat de la septième édition, qui devra convaincre le trio de juges qui les attend déjà dans les cuisines.