C’est ainsi que le prêt Michael Cuisance fait à l’Olympique de Marseille

Michael Cuisance a quitté le FC Bayern pour l’Olympique de Marseille début octobre. Pourquoi les Français se sentent à nouveau chez eux dans leur patrie.

Il n’a pas fallu trop de temps à Michael Cuisance pour tirer une première conclusion intermédiaire globale de son déménagement. « Je suis heureux, j’ai retrouvé mon sourire », a déclaré le Français juste après ses débuts à l’Olympique de Marseille contre les Girondins de Bordeaux – et a ainsi dirigé un petit coup mais révélateur au Bayern Munich.

Les champions du record d’Allemagne, chez qui le bonheur de Cuisance avait visiblement craqué, ont laissé le milieu de terrain se déplacer dans le sud de la France en prêt peu avant la fermeture du mercato début octobre. Inclus dans le forfait: une option d’achat forte L’Equipe devrait s’élever à environ 18 millions d’euros.

Mais qu’est-ce qui a rendu si vite l’ancien Gladbacher heureux, pourquoi n’a-t-il fallu qu’un match pour donner à Cuisance le rire qu’il avait perdu?

Le prêt du FC Bayern à Cuisance fait des débuts convaincants

L’entraîneur marseillais André Villas-Boas avait fait confiance au jeune homme une semaine et demie seulement après son arrivée dans la métropole méditerranéenne, convoquant Cuisance à sa position favorite dans le milieu offensif central.

Pendant 74 minutes, Cuisance a tourné derrière les deux leaders Florian Thauvin et Dario Benedetto, et avec un taux de réussite de 93,9% (96,4% dans la moitié adverse) a contribué à la victoire 3-1 de Marseille contre les Girondins à la fin. a conservé le dessus.

Une première positive pour le nouvel employeur, qui n’a pu profiter des qualités de cuisances que grâce à une transaction précédemment ratée.

Le transfert de Cuisance du Bayern à Leeds United a échoué

Avant l’embauche de l’ancien joueur de l’équipe nationale de France à Marseille, un passage en Premier League était devenu plus concret. Leeds United, promu, serait prêt à mettre sur la table des frais de transfert de 20 millions d’euros pour les réservistes de la FCB.

L’accord a échoué à la dernière minute, lorsque le service médical des Peacocks a découvert une blessure à Cuisance et que le club a finalement abandonné une signature. « Je ne sais toujours pas pourquoi l’accord avec Leeds n’a pas abouti », a déclaré le joueur de 21 ans dans une interview avec RMC Sportaprès avoir frappé l’OM. Il a ajouté: « Tant mieux car je peux maintenant jouer pour Marseille. »

Surtout, le fait que son nouvel employeur soit représenté en Ligue des champions a aidé Cuisance dans sa prise de décision. « C’était un argument important pour moi. J’ai joué quelques matchs dans la catégorie reine au Bayern, et je veux miser sur cela », a-t-il déclaré à propos de son mouvement.

Le membre du conseil d’administration du Bayern, Hasan Salihamidzic, a également souligné que la Ligue des champions était une raison essentielle du prêt et a prédit dans l’annonce officielle du transfert du champion en titre de la catégorie reine: « Michael ira dans sa direction, la décision l’aidera ainsi que l’Olympique. »

Michael Cuisance est « techniquement bien supérieur »

Si les choses n’ont pas encore fonctionné pour Marseille dans cette même compétition (l’Olympique a perdu les trois premiers matchs avec Cuisance sans but 0-1 contre l’Olympiakos, 0-3 contre ManCity et 0-3 contre Porto), la Ligue 1 se montre l’image inverse puisque le pied gauche techniquement qualifié est utilisé pour le neuf fois champion de France.

Après 3-1 sur les Girondins, Marseille a également remporté les matches de championnat suivants contre le FC Lorient et le Racing Strasbourg (1-0 à deux reprises), et Cuisance était à nouveau dans la formation de départ dans les deux cas. Dans l’ensemble, il a réussi 54% de ses dribbles, il a également enregistré 17 conquêtes de balle et remporté près de la moitié de ses duels (source: Opta).

«Ses premières apparitions étaient prometteuses», déclare Sébastien Martins de Objectif France. « Il joue à dix, cela semble être la position que Villas-Boas a en tête. Il a déjà montré qu’il était techniquement supérieur à la plupart des joueurs de Ligue 1. »

OM-Coach Villas-Boas: « Ses services sont excellents »

Selon Martins, les fans sont largement satisfaits de leur nouveau venu, bien qu’il ait encore de la place pour des améliorations dans certains domaines. « Parce que Marseille n’est pas particulièrement fort à l’offensive cette saison, ils s’attendent à ce qu’il ait plus d’influence dans le jeu. En tant que dixième, il se mesure aussi à ses points sur le buteur. » Jusqu’à présent, Cuisance n’a contribué ni but ni gabarit en 351 minutes de jeu compétitif.

Néanmoins, il semble avoir fait une impression positive sur son entraîneur jusqu’à présent. « Je suis très satisfait de lui. Ses performances sont excellentes », a confirmé le Portugais à son protégé après un mois de coopération.

Semblable à Cuisance lui-même, l’entraîneur de 43 ans n’a pas semblé avoir besoin de beaucoup de temps pour donner au spécialiste de l’offensive créative un témoignage prometteur.

«J’espère que nous pourrons prendre l’option d’achat», a déclaré Villas-Boas, qui serait «enthousiasmée» par ce scénario. Dans ce cas, le FC Bayern serait probablement aussi enthousiaste. Le fait qu’un joueur n’ayant pas joué un rôle majeur dans les plans de Hansi Flick puisse être vendu avec un bénéfice de dix millions d’euros devrait faire sourire les responsables de FCB.

