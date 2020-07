César Vicente et Joseba Apaolaza signés pour la saison 9 de la série

Antena 3 et Diagonal TV sont plongés dans la préparation du saison neuf de «Amar es para siempre», la seule série quotidienne qui reste sur le réseau après les adieux à «El secreto de Puente Viejo» fin mai. La fiction ouvre en septembre son nouveau lot d’épisodes avec des nouvelles importantes, en particulier en ce qui concerne la distribution des personnages principaux.

Comme tu pourrais connaître FormulaTV exclusivement, César Vicente et Joseba Apaolaza ont signé pour la saison 9 de «Amar es para siempre». Le premier donnera vie à un Enfant de la rue très vivant et ironique qui ne sait jamais s’il dit la vérité ou s’il ment, mais qui cache un passé familial assez grossier. Il s’agit de la troisième œuvre télévisée de César Vicente après «La otra mirada» et «Hernán». L’acteur a fait ses débuts en 2019 dans le film « Dolor y gloria », réalisé par Pedro Almodóvar.

Joseba Apaolaza et César Vicente signent pour « Aimer c’est pour toujours »

Pour sa part, Joseba Apaolaza sera lieutenant-colonel contre la nouvelle démocratie espagnole, avec un caractère assez autoritaire. Ces dernières années, le public de la télévision a pu voir l’interprète dans des séries telles que « Sans identité », « 45 révolutions » ou « Le secret du vieux pont », même si beaucoup se souviendront encore de lui pour son rôle d’Armando, le fils de Doña Concha , dans le mythique «Il n’y a personne qui vit ici».

Une saison 9 pleine de transferts

«Loving is forever» commence le tournage de sa neuvième saison à la mi-août pour sa première en septembre. Comme toujours, il se poursuivra avec certaines des parcelles actuelles mais présentera de nouveaux univers et de grandes histoires d’amour, qui se déroulent désormais en Espagne en 1978. Alors que les Asturiens traversent un moment délicat, Unax Ugalde donnera vie à un prêtre moderne qui révolutionne la Plaza de los Frutos en tombant amoureux de la femme d’un diplomate.

Dans le même temps, une famille de haut niveau sera liée aux Gomez et un réseau complexe d’espions se développera dans le nouveau King’s, désormais appelé Metropolis. Pour faire face à tous ces conflits, le serial a signé de grands noms de notre scène artistique comme Verónica Forqué, Manuela Velasco et Oriol Tarrasón, en plus des Unax Ugalde, César Vicente et Joseba Apaolaza susmentionnés.