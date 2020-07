Ces téléphones Huawei et Honor pourraient recevoir EMUI 11 plus tard cette année

Crédit: Kris Carlon / Autorité Android

La mise à jour EMUI 11 de Huawei arrivera sur certains appareils au troisième trimestre 2020.

Un certain nombre d’appareils de la gamme Huawei et Honor sont prévus pour obtenir la mise à jour.

Selon une image publiée sur les forums du Club Huawei (h / t Piunikaweb), un certain nombre d’appareils Huawei, Honor et tablettes recevront la mise à jour EMUI 11 plus tard cette année.

Parmi les appareils répertoriés, seuls la série Huawei P40, la tablette MatePad et le Honor 9X Pro ont fait leurs débuts en 2020.

Le Huawei Mate X pliable est également inclus, ainsi que l’ensemble de la gamme Mate 30 et les Mate 20X et Mate 20 Pro vieux de près de deux ans. Les produits phares P30 et P30 Pro de Huawei, qui valent toujours leur sel, sont également inclus .

Les Huawei Nova 5T, Nova 5 Z et Nova 5i Pro font également la coupe. Les séries Honor V30, Honor V20, Honor 20S et Honor 20 Youth Edition pourraient également recevoir leurs propres mises à jour. Enfin, vous pourriez également avoir de la chance si vous possédez un MediaPad M6.

Appareils manquants sur la liste EMUI 11?

Il y a cependant quelques omissions notables. Aucune mention des autres appareils de lancement de 2020 – Huawei Nova 7i et P40 Lite – ne peut être trouvée. Le nouveau pliable de la société, le Mate XS, est également exclu de la liste.

Cette liste n’a pas été confirmée par Huawei, de sorte que la liste finale pourrait ajouter les appareils susmentionnés. Cela dit, il répertorie des appareils similaires à ceux inclus dans la liste de mise à jour EMUI 10.1 de Huawei annoncée en mars.

Il ne serait également pas exagéré d’imaginer que les principaux produits phares lancés au cours des 12 derniers mois recevront la mise à jour majeure. Huawei Central estime que plus de 50 appareils du portefeuille de Huawei pourraient recevoir la mise à jour EMUI 11.

EMUI 11 a été confirmé par Huawei pour son déploiement au troisième trimestre 2020. Il s’agira de la deuxième révision majeure du système d’exploitation de la société depuis l’interdiction de Huawei lui interdisant d’utiliser des produits et services d’entreprises américaines. Cela inclut Google et ses applications et services d’arrière-plan.

