Ces photos divulguées pourraient être la preuve qu’Apple a relancé AirPower

MISE À JOUR: Jon Prosser a maintenant partagé deux autres images qui présenteraient plus clairement le tapis de recharge AirPower ressuscité. La production en question, qui devrait être lancée au quatrième trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021 pour 250 $, peut être vue en train de charger une Apple Watch Series 5 et une paire d’AirPods Pro. L’histoire originale se poursuit ci-dessous:

###

Apple a annoncé le tapis de chargement AirPower en septembre 2017 avec la promesse de le sortir l’année suivante. Cela ne s’est jamais produit et le projet a finalement été officiellement abandonné en février 2019.

Avance rapide d’un an, et des rapports ont émergé affirmant qu’Apple avait repris les travaux sur le chargeur sans fil controversé. Maintenant, une image de ce qui serait un prototype ancien a fuité.

Le nouvel AirPower d’Apple comprend le chipset A11 Bionic

L’image à basse résolution, qui est fournie avec l’aimable autorisation de YouTuber et d’un leaker à temps partiel Jon Prosser, a été emmené par un employé de l’équipe «Partage et proximité» qui a reçu une unité prototype pour travailler à domicile. Il présente un produit à venir qui est connu en interne sous le nom de « C68 » et qui semble pratiquement identique au tapis de chargement AirPower original qui a été mis au rebut l’année dernière.