Ces photos de l’espace font rêver

L’espace est un endroit merveilleux. Nous avons des photos pour vous le prouver. Jetez un œil à nos clichés préférés de l’espace dans cet article !

Si vous vous questionnez encore sur le passé de l’histoire de l’espace aujourd’hui, vous avez intérêt à découvrir la sélection d’images suivante. Attention ! La suite promet d’être formidablement passionnant, surtout si vous êtes un fin amateur d’astronomie. On vous laisse scruter attentivement ces belles photos venues tout droit de la galaxie.

Assembler une station spatiale

Mardi 23 juin 2020 : L’auteur, journaliste et chercheur Lee Brandon-Cremer a créé cette image de la Station spatiale internationale à l’aide de trois photos, prises à bord de la navette par l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Luca Parmitano. » Pour chaque sortie dans l’espace, il y a des milliers d’images prises. Parfois, quelques images me sautent aux yeux « , a déclaré Brandon-Cremer dans une déclaration de l’ESA. » Un jour, j’ai réalisé que je pouvais assembler ces images pour agrandir la scène et montrer ce que l’astronaute voit dans un sens plus large. «

Crédit : L. Brandon-Cremer

Repérer un «anneau de feu»

Lundi 22 juin 2020 : Avec les éclipses solaires annulaires, la lune ne couvre pas tout le soleil. Au lieu de cela, il laisse un brillant « anneau de feu » visible autour de son bord. L’éclipse solaire annulaire de 2020 s’est produite le 21 juin 2020. Sur cette image, vous pouvez voir l’éclipse telle qu’elle est apparue ce jour-là, depuis Xiamen dans la province chinoise du Fujian.

Cercle de feu

La superbe nébuleuse du papillon

Vendredi 19 juin 2020 : La nébuleuse papillon, également connue sous le nom de NGC 6302, est représentée ici dans une image brillante prise par le télescope spatial Hubble de la NASA / ESA. Cette nébuleuse se trouve à environ 3 800 années-lumière de la planète Terre dans la constellation du Scorpion. La forme papillon saisissante de la nébuleuse s’étend sur une distance incroyable, sur deux années-lumière. Cette vidéo en dit plus sur cette merveille astrologique.

La nébuleuse du papillon