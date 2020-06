Ces masques rafraîchissants sont un incontournable par temps chaud d’été

ICYMI, une nouvelle saison de Queer Eye est en baisse sur Netflix, et oui, nous ne pouvons qu’imaginer à quel point cela va être beau et pleurant, compte tenu des saisons précédentes de l’émission. (Qui d’autre peut déjà sentir les larmes couler sur leur visage?) Le spectacle continue d’être un point très lumineux parmi toutes les émissions de vrai crime sur votre écran, comme Antoni Porowski, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Tan France et Karamo Brown (alias les Fab Five) se démène pour s’assurer que les gens ont l’air et se sentent le mieux possible. L’amour de soi est le genre le plus important qui soit, vous les gars!

Mais en parlant d’amour, si vous êtes nouveau dans l’incroyable qui est ce spectacle – non, ce Queer Eye MOUVEMENT – alors vous vous demandez probablement si le casting a trouvé de la romance hors caméra. Voici donc le scoop. JVN est actuellement célibataire et fabuleux, Antoni a un nouveau boo hot EXTREMELY, Karamo est fiancé à un gros morceau, et Tan et Bobby rendent la vie conjugale sacrément f-i-n-e. Rencontrez les hommes chanceux qui ont réussi à accrocher vos faveurs.

Mari de Tan, Rob France

Après s’être rencontrés sur un site de rencontres en 2008, Rob et Tan sont heureux en mariage et vivent ensemble dans le grand État de l’Utah (mais évidemment, ils passent une tonne de temps à se détendre à L.A.et à New York en raison du calendrier chargé des célébrités de Tan). Tout comme Tan, Rob est un renard argenté, mais contrairement au britannique Tan, Rob a grandi au Wyoming, où il a été élevé Mormon. La chose la plus fascinante à propos de Rob, cependant, c’est qu’il est un brillant illustrateur:

Et c’est aussi une infirmière autorisée! Dans une interview de 2015 avec City Weekly, Rob a déclaré: «Je suis actuellement infirmière pédiatrique à temps plein, ce que j’adore, et je fais des illustrations à côté. Je suis passionnée par la mode féminine, bizarrement, et les films d’horreur / science-fiction. J’ai épousé un Européen, ce qui est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et bien que le monde intimide toujours l’enfant de la petite ville en moi, j’essaie de sortir et de voyager souvent. » Aw.

L’histoire d’amour de Tan et Rob est super mignonne, mais leur engagement était en fait assez discret. « Vous savez, il n’y avait pas de proposition réelle », a révélé Tan sur Queer Eye. « C’était un cas de » Nous allons nous marier un jour, n’est-ce pas? « » Oui, bien sûr que nous le sommes. « Nous avions juste convenu que cela allait arriver un jour et ensuite nous avons fixé la date. » Omg, les gars, arrêtez. Tu me tue.

J’ai hâte que ces deux-là commencent à avoir des bébés parce qu’apparemment Tan en veut beaucoup! «Je veux vraiment six. Je me contenterai de quatre minimum. Et non, six n’est pas des charges. C’est juste suffisant « , a-t-il déclaré à la Press Association.

Fiancé de Karamo, Ian Jordan

Dia DipasupilGetty Images

Karamo et Ian sont en couple depuis neuf ans – presque une décennie! Ils se sont rencontrés en 2010 à l’extérieur d’une boîte de nuit à Los Angeles – c’est de l’amour! – et on dirait que Karamo a fait le premier pas. Après avoir repéré Ian, il l’a ramassé de façon ludique, ce qui, comme vous pouvez l’imaginer, a quelque peu surpris Ian au début. « Quand je l’ai ramassé », a déclaré Karamo Yahoo!, « Il a commencé à me frapper la tête en disant: » Mets-moi à terre! « Et quand je l’ai mis à terre, il m’a regardé et a dit: » Oh, hé, tu peux me reprendre. « »

Karamo a officialisé les choses en posant la question en mai 2018. Nous ne connaissons pas trop de détails sur leurs noces imminentes (bien que, apparemment, cela soit prévu pour octobre 2020), mais Karamo a décrit ses souhaits de mariage avec cette phrase emblématique: «Je veux une extravagance, bébé. » Et il espère recréer discrètement le mariage flashy de Priyanka et Nick. « Laissez-moi vous dire quelque chose, Priyanka et Nick Jonas sont mes objectifs », a-t-il déclaré. « Je veux dire, je vais bien financièrement, pas aussi bien qu’eux, mais j’essaie de comprendre comment puis-je recréer ce qu’ils avaient parce que j’ai adoré », a-t-il déclaré. Mariages Martha Stewart.

Juste au moment où vous pensiez qu’ils ne pouvaient pas être plus parfaits, Karamo a de nouveau proposé à Ian pour son anniversaire (qui était en quarantaine) depuis que leur mariage a été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19.



Voici leur jolie annonce Insta:

Ces deux sont adorables de niveau supérieur et s’aiment constamment l’un l’autre via IG. Regardez ça:

LA re-proposition. Ouais, je suis juste une énorme flaque de larmes.

Ugh, et mon cœur ne peut pas gérer ça:

Ou cette:

AH, et ils ont pu obtenir des conseils de mariage IRL de Nick et Pri! Je crie!!

On ne sait pas grand-chose d’Ian, bien que nous sachions qu’il gagne sa vie en tant que réalisateur adjoint et a même travaillé sur le joyau des frères Sprouse d’une émission de télévision, La Suite Life de Zack & Cody.

Le mari de Bobby, Dewey Do

Bobby et son mari, Dewey, ont été ensemble pour toujourset ils sont toujours aussi amoureux. On ne sait pas grand-chose de Dewey (il est privé sur Instagram), alors voici quelques faits rapides pour vous: lui et Bobby sont mariés depuis sept ans, ils vivent à Los Angeles et Dewey est un chirurgien maxillo-facial.

Et regardez cette précieuse photo de retour d’eux !!!

Le petit ami d’Antoni, Kevin Harrington

Antoni a clairement quelque chose pour les mecs magnifiques (pareil). Il a fréquenté l’incroyablement sexy Joey Krietemeyer pendant sept ans, mais selon les informations, le couple a mis fin aux choses en octobre 2018. Puis il est passé à un autre homme costaud, Péter les plombs la star Trace Lehnhoff, en septembre 2018, mais a déclaré qu’elle s’arrêtait après presque un an ensemble en août 2019.

En octobre 2019, quelques mois seulement après sa séparation avec Trace, il a commencé à sortir avec Kevin Harrington, planificateur stratégique basé à New York. Son travail implique la publicité et le positionnement de la marque auprès de différentes entreprises – il a travaillé avec des grands noms comme Adidas, Hershey et Heineken, selon son site Web personnel.

Leur première photo publique ensemble a été prise lors de la fête annuelle d’Halloween de Heidi Klum à New York. Ugh, nous aimons un moment de couple assorti:

Ils ont même passé Thanksgiving ensemble.

Antoni a amené Kev à la fête du 30e anniversaire de Taylor Swift, où ils ont pris une photo avec la chanteuse et Gigi Hadid. Totalement décontracté.

Ces deux-là ne sont-ils pas les plus mignons?!

Jonathan Van Ness

Randy HolmesGetty Images

Jonathan (ou JVN, comme il est affectueusement connu) est actuellement le seul membre indépendant des Fab Five. Après avoir dit un doux «merci u, à côté» à son ancien petit ami Wilco Froneman, Jonathan est célibataire et prêt à se mêler, hunny! Mais TBH, il se concentre sur sa carrière de patineur en herbe et son podcast super réussi en ce moment. Si vous vous sentez déprimé ou seul pour ne pas avoir de huée, JVN est heureux de vous rappeler que vous. Sont. Cette. B * tch. et vous devriez toujours célébrer VOUS-MÊME et vos amis et votre famille que vous aimez le plus !!

« On nous apprend tellement à trouver de la valeur dans tout ce qui est en dehors de nous », a-t-il écrit dans un article Instagram. « La validation des autres ou dans ce cas la validation de » celui « qui vous rendra entier. Hunny news flash vous êtes entiers… ne vous laissez pas ressentir une sorte de chemin. «

Megan Uy

Adjointe à la rédaction

Megan est chargée de rédaction chez Cosmo où elle couvre la mode, la beauté et la culture pop.

