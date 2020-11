Ces Mac basés sur Arm tuent Intel et d’autres nouvelles technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du mercredi 18 novembre 2020

1. Avis sur Apple M1 Mac: Wow

Les nouveaux Mac M1 d’Apple sont sortis aujourd’hui et ont été soumis à des tests et examens initiaux. Et ils sont monstres. Il y a tellement d’excitation dans le monde de la technologie pour ce que nous voyons. Tout comme Yossarian pourrait le faire, il vous suffit de siffler respectueusement ce qu’Apple a réalisé ici.

Mac M1:

Ce n’est pas juste que les performances dépassent les attentes des nouveaux Mac M1; ce que nous voyons est un bond en avant.

Le M1 SoC est puissant de manière significative, rendant même les appareils 13 pouces à refroidissement passif comme le MacBook Air aussi nets et accrocheurs que les ordinateurs portables beaucoup plus élevés (et beaucoup plus chers).

Mais en augmentant ces performances, ils ont une efficacité bien meilleure, offrant de grands sauts dans la durée de vie de la batterie.

Que lire:

Om Malik a une plongée approfondie sur la M1 et comment elle peut transformer nos vies. C’est génial, et comprend des entretiens avec Greg «Joz» Joswiak, Johny Srouji et Craig Federighi d’Apple, et offre une perspective sur la façon dont l’expérience informatique évolue, avec des citations comme: «La puce M1 ne peut pas être considérée isolément. C’est une manifestation au niveau du silicium de ce qui se passe dans l’informatique, en particulier dans la couche logicielle… Les environnements de bureau sont le dernier à tomber.

Et: «… tout cela signifie que vous verrez votre système dès que vous commencerez à ouvrir l’écran. Votre ordinateur ne gravera pas vos genoux lors d’appels de zoom. Et la batterie ne s’épuise pas au milieu d’un appel… C’est incroyable ce qui se passe dans ces petits changements apparents qui, sans que beaucoup d’entre nous s’en rendent même compte, transformeront nos vies. »

Sur le plan plus technique, Anandtech a publié sa première version du Mac Mini basé sur M1. Bien qu’il ne soit pas en mesure de l’ouvrir dans un court laps de temps avant de laisser tomber la pièce, les détails et les repères montrent que le SoC M1 a le genre de sauts incroyables que vous n’obtenez tout simplement pas dans les améliorations d’année en année lorsqu’il est alimenté par Intel. et AMD.

Il y en a beaucoup mais le M1 du Mac Mini a moins de contraintes que le M1 MacBook Air et MacBook Pro et reste un appareil basse consommation de 20-24W. Mais, il fonctionne à un niveau de CPU avec deux fois les charges thermiques. Cela le rend assez ridicule. Citation: «Le M1 surpasse incontestablement les performances de base de tout ce qu’Intel a à offrir, et le combat avec le nouveau Zen3 d’AMD, en gagnant, en perdant.» (Encore une fois, le fait est que ce sont des puces de faible puissance, avec une superbe autonomie de batterie, et que seul le meilleur et le plus récent Zen3 d’AMD est en concurrence, consommant beaucoup, beaucoup plus d’énergie.)

Le bord a des critiques utiles, ne pas entrer dans les profondeurs des points de repère et des chiffres, plus ce que cela signifie pour votre informatique. Bilan: Dieter Bohn avec le MacBook Air.

Filaire: «Passez une journée avec le nouveau MacBook Air et les améliorations sont immédiatement perceptibles. … Le M1 est sur l’évolution Mac, c’est une révolution Mac. »

TechCrunch: «J’ai personnellement testé le MacBook Pro 13 pouces M1 et après des tests approfondis, il est clair que cette machine éclipse certains des portables Mac les plus puissants jamais conçus en termes de performances tout en offrant simultanément une autonomie de 2 à 3 fois au minimum.»

Quelque chose qui aidera aussi: Google lance mercredi une version native de Chrome pour les Mac Arm d’Apple (Le bord).

Qu’est-ce qui n’est pas bon?

Le M1 est ce qui compte. Mais c’est assez drôle que les nouveaux Mac aient encore certains des vieux problèmes fatigués: une terrible webcam 720p encore, les applications iOS et iPadOS sont pour la plupart des ordures, le MacBook Pro 13 pouces a toujours une TouchBar qui est inutile.

En outre, le manque de support GPU externe est limitant pour certains cas d’utilisation.

Apple cloue complètement les parties les plus difficiles: le matériel SoC, les intégrations logicielles, l’émulation, etc. Et puis colle une webcam qui était inférieure à une caméra iPhone dès 2014. Étrange.

Et maintenant? Et ensuite?

Devriez-vous acheter un nouveau Mac M1? Si vous avez besoin d’un MacBook 13 pouces, la principale raison de ne pas acheter l’option Intel est que toutes les applications ne sont pas prises en charge sur Apple Silicon. Encore. Les améliorations de la durée de vie de la batterie sont cependant importantes.

La bataille entre Intel et M1 Mac Mini est plus proche. L’option Intel a plus de fonctionnalités telles que la prise en charge du GPU externe, plus de ports et une RAM évolutive.

Pour les Mac de plus grande taille, la suggestion sera d’attendre l’apparition des modèles Apple Silicon.

Les plus grands MacBook Pro 16 pouces et les Mac de bureau (iMac / Mac Pro) seront probablement tous deux équipés d’Apple Silicon plus puissants – peut-être un M1X? Deux puces M1? – dans le courant de 2021?

Pour Intel? Introspection. Intel et AMD, ou même Samsung, envisageront-ils des puces basées sur Arm? Qualcomm sera-t-il le seul concurrent d’Apple?

Nouvelles juste dedans: Apple a annoncé un programme iOS App Store pour les petites entreprises: Apple ne prendra que 15 pour cent, contre 30, pour les petites entreprises «gagnant jusqu’à 1 million de dollars par an». Peut-être que les goûts de Hey et le procès énergique d’Epic ont vraiment ébranlé l’arbre d’Apple. Plus d’informations sur ce que cela signifie demain.

2. Oppo Find X3 sera lancé en 2021 avec une nouvelle technologie de précision des couleurs, une véritable couleur 10 bits (Autorité Android).

3. Quelle est la prochaine étape pour les écrans de smartphone? En savoir plus sur la technologie de smartphone enroulable d’Oppo (Autorité Android).

4. Fuite: le prochain Chromebook de Google arborera apparemment des puces AMD. (Dommage que ce ne soit pas du silicium Apple ??) (Autorité Android).

5. OnePlus est sur le point d’adopter 7 idées de fonctionnalités crowdsourcées dans ses smartphones, y compris «un volume séparé pour chaque application et permettre la lecture double média» et «la personnalisation de l’écran de verrouillage» (Autorité Android).

6. La mise à jour indispensable de Google Fit comprend de nouveaux détails de suivi du sommeil et plus encore (Autorité Android).

7. Google affirme que Chrome 87 a la plus grande amélioration des performances depuis des années. De nombreuses améliorations sont promises, notamment une meilleure autonomie de la batterie pour les téléphones et les ordinateurs portables utilisant le navigateur (Engadget)

8. 🕊️ Flottes: Twitter lance un outil de tweets disparaissant dans le monde entier après des tests au . et en Inde. Ces tweets durent 24 heures (Reuters).

9. Le MagSafe Duo d’Apple est en quelque sorte moins puissant que le chargeur MagSafe ordinaire. Mec, ce produit à 129 $ n’est pas un bon produit (Le bord).

10. Le FBI embauche 140 robots pour récupérer physiquement des informations sensibles – opérationnel d’ici 2022 (ZDNet).

11. Encore une fois, Mark Zuckerberg et Jack Dorsey ont été confrontés à un Sénat grognant sur les pratiques de modération (CNN).

12. Microsoft s’attend à une pénurie de Xbox Series X jusqu’en avril 2021 (IGN).

13. Les signes potentiels de vie sur Vénus s’estompent à mesure que les astronomes rétrogradent leurs revendications originales (ce ne sont jamais des extraterrestres) (Science)

14. «Pourquoi les deux candidats vaccins COVID-19 nécessitent-ils des conditions de stockage différentes?» Absolument fascinant. (r / askcience).

