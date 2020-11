Ces joueurs sont actuellement portés disparus en raison du coronavirus

Le virus corona ne s’arrête pas non plus à la Bundesliga: de quels joueurs les clubs doivent-ils actuellement se passer parce qu’ils sont en quarantaine corona? Nous donnons un aperçu.

Bundesliga: les clubs critiquent les matches internationaux

Ces dernières semaines, des tests corona positifs ont été répétés, notamment à la suite de matches internationaux, c’est pourquoi de nombreux clubs de Bundesliga critiquent les apparitions internationales. Cependant, du fait qu’un test négatif suffit pour recommencer l’entraînement après le retour au pays, les clubs n’ont pas la possibilité d’interdire de tels voyages.

« Les clubs paient les joueurs, travaillent pour s’assurer que les processus se déroulent correctement et vous avez le sentiment que les associations ne s’en soucient tout simplement pas, l’essentiel est que vous réussissiez », a déclaré le directeur sportif de Hoffenheim, Alexander Rosen. TSG est particulièrement touché par les pannes liées aux corona.

S’il existe un assez bon aperçu des joueurs en quarantaine après un résultat de test positif pour la Bundesliga – les résultats sont pour la plupart annoncés de manière personnalisée – c’est différent en Premier League, par exemple. Cela a signalé 16 nouveaux cas corona pour la pause internationale. Cependant, il n’y a pas de noms spécifiques.

Là aussi, il n’y a que du sarcasme pour les matchs de qualification de la Ligue des Nations et de la Coupe du monde en raison de la situation pandémique incertaine: « Une grande semaine de football. De grandes émotions lors des matches internationaux, de grands matches amicaux et une sécurité totale », a déclaré le manager des Spurs Jose Mourinho. La DFB, cependant, a souligné que tous les joueurs adhéreraient au concept d’hygiène et « aucun cas de corona n’est survenu jusqu’à présent dans l’équipe nationale ».

Bundesliga: Hoffenheim souffre particulièrement de Corona

Le directeur sportif de TSG, Rosen, était désemparé en raison du grand nombre de tests corona positifs chez TSG: « Nous ne pouvons pas expliquer l’accumulation. Nous adhérons méticuleusement et consciencieusement au concept d’hygiène depuis des mois. Nous avons donc traversé les mois sans un seul cas positif. Pandémie qui nous frappe durement. «

La semaine dernière, le club a annoncé qu’en plus de Sebastian Rudy et Ishak Belfodil, un membre de l’équipe d’entraîneurs avait également contracté le virus corona. Cela a été précédé de tests positifs par Robert Skov, Munas Dabbur et Jacob Bruun Larsen. En conséquence, toute l’équipe est même allée en quarantaine pendant une courte période.

Lundi, les Kraichgauer ont été autorisés à reprendre l’entraînement en équipe et se préparent pour le match contre le VfB Stuttgart. « C’est certainement la meilleure nouvelle de ces derniers jours, mais nous devons encore être très conscients et responsables de la situation », a déclaré Rosen. Un autre test corona positif a dû être rapporté pendant une courte période avec Sargis Adamyan.

Quarantaine en Bundesliga: ces joueurs sont concernés

La plus jeune «victime corona» est l’attaquant Hee-Chan Hwang du RB Leipzig. Hwang, qui était toujours en action pour l’équipe nationale sud-coréenne lors du match contre le Qatar mardi, est entré en quarantaine à domicile.

Il en va de même pour Marin Pongracic du VfL Wolfsburg. Auparavant, l’entraîneur de Wölfe, Oliver Glasner, avait espéré que tout le monde reviendrait de l’équipe nationale « avec un test de jeu positif et un test corona négatif ».

club joueur TSG Hoffenheim Sargis Adamyan Sébastien Rudy Ishak Belfodil Robert Skov Munas Dabbur Jacob Bruun Larsen VfL Wolfsburg Marin Pongracic SC Fribourg Changhoon Kwon Eintracht Francfort Amin Younes RB Leipzig Hee-chan Hwang Union Berlin Marius Bülter

Bundesliga: la 8e journée en un coup d’œil

Après une pause internationale de deux semaines, la 8e journée de Bundesliga se poursuivra samedi. Le FC Bayern et le BVB sont alors également en action. Alors que les leaders du championnat de Munich reçoivent le Werder Brême, le Borussia se rend au Hertha BSC (en direct sur DAZN à partir de 20h30).

Date Temps Accueil Un moyen Samedi 21 novembre 15h30 Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen Samedi 21 novembre 15h30 Schalke 04 VfL Wolfsburg Samedi 21 novembre 15h30 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart Samedi 21 novembre 15h30. Mönchengladbach FC Augsbourg Samedi 21 novembre 15h30. Bayern Munich Werder Brême Samedi 21 novembre 18h30 Eintracht Francfort RB Leipzig Samedi 21 novembre 20h30 Hertha BSC Borussia Dortmund Dimanche 22 novembre 15h30 SC Fribourg 1. FSV Mainz 05 Dimanche 22 novembre 18 heures 1. FC Cologne Union Berlin

Bundesliga: le tableau avant la 8e journée

Schalke 04 attend toujours sa première victoire en Bundesliga depuis janvier, le résultat est la 17e place du tableau.L’Union Berlin est étonnamment bonne, le Köpenicker est cinquième avec un bon douze points.