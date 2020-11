Ces écouteurs sans fil sont à leur prix Prime Day

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de récupérer ces AirPods en vente le Prime Day, c’est votre jour de chance. (Photo: Amazon / Getty Pictures) – Les suggestions sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos hyperliens pourraient nous rapporter des frais.- – – Alors que les produits Apple sont parmi les meilleurs que nous ayons examinés, ils ont tendance à s’appuyer sur l’aspect plus coûteux de l’électronique. Par exemple, nous avons surnommé l’Apple AirPods Professional le casque parfait qu’Apple ait jamais fabriqué, mais ils se vendent parfois jusqu’à 249 $. Néanmoins, lorsque vous avez jeté un œil à ces têtes approuvées par Review, c’est votre jour de chance, car vous pouvez peut-être les attraper pour l’un des nombreux coûts les plus bas que nous n’ayons jamais vu. Rejoignez notre publication hebdomadaire. C’est gratuit et vous vous désabonnerez à tout moment.Bien que les écouteurs les plus récents et les meilleurs d’Apple se vendent normalement à 249 $, vous pouvez peut-être les acheter pour 199,98 $ maintenant sur Amazon. C’est une économie financière complète de 49,02 $, ce qui correspond à la baisse de valeur Amazon Prime Day que nous avons remarquée sur ces écouteurs.Nous avons surnommé les AirPods Professional les plus grands écouteurs Wi-Fi véritables de 2020, car nous avions été surpris par le design standard, match, design. et convivialité générale. Dans des phrases différentes? Nous avons aimé à peu près tout à leur sujet. Saisissez ces écouteurs populaires en vente sur Amazon. (Photo: Revu / Jackson Ruckar) Ils ont en fait apporté d’énormes améliorations par rapport aux AirPods 2 habituels (en vente au prix de 159,99 $) avec leur construction résistante à l’eau et à la sueur et une suppression du bruit énergétique supplémentaire, que nous avons découverte assez spectaculaire. Ils sont en outre beaucoup plus confortables grâce aux suggestions d’oreille en silicone, qui sont disponibles en trois tailles totalement différentes pour un match confortable et brillant qui surpasse la conception unique de leur prédécesseur. Tout comme le mannequin précédent, les Execs aident néanmoins à charger le Wi-Fi et à s’associer de manière transparente avec différents gadgets Apple.Le seul inconvénient semble être le prix généralement élevé, mais pour moins de 200 $, tous les doutes sont éliminés. Il est également possible d’obtenir les Apple AirPods de l’entreprise avec un étui de chargement pour 99 $ sur Amazon actuellement, ce qui représente une baisse de 60 $ par rapport à leurs 159 $ communs.Les AirPods Professional ont néanmoins acheté rapidement à cette date finale, alors obtenez-les alors que tout va bien ! Les consultants en produits de Review ont couvert tous vos besoins en matière d’approvisionnement. Observez Examiné sur Fb, Twitter et Instagram pour les offres, évaluations et autres plus récentes.Les coûts étaient corrects au moment où ce texte a été révélé, mais pourraient changer avec le temps.Apprenez ou partagez cette histoire: https: //www.usatoday .com / story / tech / reviewcom / 2020/09/13 / airpod-sale-get-airpods-pro-wireless-earbuds-leur-plus-bas-prix-jamais / 5778970002 /

Bose adaptateur soundtouch sans fil - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Accessoires Bose Adaptateur SoundTouch sans fil Transformez vos enceintes. Diffusez la musique de votre choix. Sans fil. Vous aimez vos enceintes actuelles. Mais il existe tout un univers musical sans fil qui leur est inaccessible. Jusqu’à aujourd’hui. Transformez votre équipement stéréo ou home cinéma

Bose Circum-aural sans fil SoundLink II Blanc - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Casque Sans fil BOSE® Circum®aural sans fil SoundLink II La liberté des technologies sans fil au service d’un son exceptionnel Liberté. Commodité. Avec Bose®, les principaux avantages d’un casque sans fil prennent une nouvelle dimension. Profitez d’un son profond et immersif quel que soit le volume, et d’une

Bose circum-aural sans fil soundlink ii noir - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Casque Sans fil BOSE® Circum®aural sans fil SoundLink II La liberté des technologies sans fil au service d’un son exceptionnel Liberté. Commodité. Avec Bose®, les principaux avantages d’un casque sans fil prennent une nouvelle dimension. Profitez d’un son profond et immersif quel que soit le volume, et d’une

SONY WF-1000XM3 Sony WF-1000XM3, Casque, écouteur, Noir, Binaural, Sans fil, A2DP,AVRCP,HFP,HSP Sony WF-1000XM3. Type de produit: Casque, Style de casque portable: écouteur, Couleur du produit: Noir. Technologie de connectivité: Sans fil, Profils Bluetooth: A2DP,AVRCP,HFP,HSP, Bande de fréquence: 2.4 GHz. Couplage auriculaire: Intra-aural, Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz, Système acoustique:

Écouteurs Connectés sans Fil Sport Gris Les Écouteurs Connectés sans Fil Sport vous permettent d'écouter la musique sans perdre vos écouteurs. Souples et confortables, ils deviendront votre meilleure allié lors de vos activités physiques. Ils sont également compatibles avec de nombreux téléphones et servira de kit mains libres.

Écouteurs Connectés sans Fil Sport Bleu Les Écouteurs Connectés sans Fil Sport vous permettent d'écouter la musique sans perdre vos écouteurs. Souples et confortables, ils deviendront votre meilleure allié lors de vos activités physiques. Ils sont également compatibles avec de nombreux téléphones et servira de kit mains libres.