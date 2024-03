Ces Applications surprenantes de l’IA par les entreprises : Comment elle bouleverse le monde professionnel

L'intelligence artificielle (IA) révolutionne le paysage industriel moderne, transformant des secteurs allant de la fabrication au commerce de détail, en passant par la construction et l'agriculture.

Dans ce contexte en évolution rapide, les entreprises sont confrontées à un choix crucial : adopter des logiciels prêts à l'emploi ou développer leurs propres solutions. Une nouvelle étude menée par Chris Forman, professeur à l'Université Cornell, et son équipe de recherche jette un éclairage sur cette décision stratégique.

Lire aussi :

Adoption de l'IA dans les Entreprises

La recherche, analysant les comportements de plus de 3 000 entreprises européennes, révèle une tendance croissante à privilégier les technologies prêtes à l'emploi, qui peuvent ensuite être adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise. Cette préférence pour des solutions IA déjà développées est particulièrement marquée dans les secteurs de la science, du commerce de détail, de la finance, de l'immobilier et de la fabrication.

La Personnalisation au Cœur des Stratégies

Les entreprises ne se contentent pas d'adopter des technologies existantes ; elles cherchent également à les personnaliser. Cette approche hybride, combinant l'utilisation de logiciels prêts à l'emploi et le développement interne, suggère une complémentarité entre les différentes méthodes d'approvisionnement en IA. Elle reflète la nécessité pour les entreprises de rester flexibles et adaptatives face aux changements rapides dictés par l'IA.

L'Impact sur le Marché du Travail

Contrairement à la croyance populaire, l'avènement de l'IA ne signale pas la fin de la nécessité pour des compétences liées à l'IA. Les résultats de l'étude indiquent que la majorité des entreprises continuent de valoriser le développement interne de logiciels, soulignant ainsi le besoin persistant de compétences spécialisées en IA.

Secteurs et Préférences

Les secteurs financiers et scientifiques, ainsi que le secteur de l'informatique dans une moindre mesure, affichent une préférence pour le développement et la personnalisation de leurs propres solutions logicielles. À l'opposé, les domaines de l'agriculture, de la construction et de la santé humaine tendent à opter pour des solutions prêtes à l'emploi.

Perspectives Futures

L'évolution technologique entraîne traditionnellement une demande accrue de compétences diverses. Si l'histoire est un guide, l'IA pourrait stimuler la demande de travail, bien que l'impact exact reste à déterminer. L'étude soulève des questions pertinentes sur l'avenir du travail à l'ère de l'IA et sur la manière dont les entreprises s'adapteront à ces changements.

Soutien et Reconnaissance

Cette recherche a reçu le soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique, soulignant l'importance internationale de ces découvertes. Les implications de l'étude pour les décideurs et les professionnels de l'IA sont considérables, offrant une base pour comprendre comment l'IA continuera de remodeler le monde du travail.

Cet article explore la manière dont les entreprises adoptent et adaptent les technologies d'intelligence artificielle pour répondre à leurs besoins spécifiques. En analysant les données de plus de 3 000 entreprises européennes, il ressort que la tendance est à l'utilisation de solutions prêtes à l'emploi, qui sont ensuite personnalisées pour répondre aux exigences particulières de chaque société. Cette stratégie hybride met en lumière la complémentarité entre l'achat de solutions externes et le développement interne, soulignant ainsi l'importance continue des compétences liées à l'IA dans le paysage professionnel actuel.

Source : Cornell University