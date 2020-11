Ces applications de widget iOS 14 ont déjà été installées sur 15% des iPhones américains depuis le lancement d’iOS 14

iOS 14 a apporté aux utilisateurs d’iPhone de nombreux outils de personnalisation, widgets et autres libertés pour personnaliser leur téléphone que les utilisateurs d’Android ont depuis un certain temps. Avec le pic d’utilisation des widgets iOS 14, de plus en plus d’utilisateurs d’iPhone se concentrent sur la personnalisation de leurs téléphones au meilleur de leurs besoins. 9to5Mac signale une nouvelle publication de recherche de Sensor Tower qui détaille les widgets les plus populaires pour iOS 14 ont maintenant atteint 15% des iPhones aux États-Unis.Widgetsmith, Widgets de couleur, Widget photo: simple, WidgetBox et Les widgets photo sont les cinq écrans d’accueil personnalisés les plus populaires applications de widgets pour iOS 14. Selon le rapport Sensor Tower, ces cinq applications de widgets ont été installées collectivement sur 13 millions d’iPhones aux États-Unis. Le pic des téléchargements a eu lieu dans la semaine de la sortie publique d’iOS 14, entre le 16 septembre et le 21 septembre. Les téléchargements de ces applications de widgets ont atteint 3,8 millions le 21 septembre.

Installations collectives des cinq applications de widget les plus populaires pour iOS 14

À l’échelle mondiale, les cinq applications ont collectivement atteint environ 45 millions d’installations à ce jour.

En plus de ces cinq applications de widget, des applications qui fournissent des icônes de remplacement de l’écran d’accueil, telles que Laiton, Icônes d’application, Changeur d’icônes +, ScreenKit et Icon Themer a collectivement atteint 1,8 million d’installations sur les iPhones américains.

Ce rapport montre que les utilisateurs d’iPhone souhaitent personnaliser leur iPhone, en ajoutant des raccourcis ou des widgets utiles à leur écran d’accueil. Cela donne la possibilité aux développeurs de trouver des moyens innovants d’aborder les widgets de l’écran d’accueil et leurs fonctionnalités, et donc d’offrir des fonctionnalités plus utiles à iOS 14.