CES 2021 : Las Vegas, nous voilà !

C’est officiel, le CES 2021, événement réunissant les fleurons de la technologie mondiale se déroulera en janvier 2021, dans un contexte sanitaire qui n’a rien d’évident à suivre.

Le CES 2021 — en tant que salon physique — est officiellement prévu pour janvier prochain, selon ses organisateurs, la Consumer Technology Association (CTA). Le salon phare des technologies prévoit de donner aux entreprises la possibilité de présenter leurs nouveaux produits « à la fois physiquement à Las Vegas et numériquement ».

Le premier événement d’envergure à recevoir un public après le Covid-19

Le CES 2020, qui s’est déroulé du 7 au 10 janvier, était l’une des dernières conférences de l’IRL cette année. Comme les participants à la conférence viennent d’environ 160 pays, le risque d’infection sera au premier plan pour ceux qui décideront d’y assister l’année prochaine. « Il y a une raison pour laquelle il existe déjà une grippe portant le nom de la CES. Il faudrait probablement annuler celle-ci », a tweeté le technicien YouTuber Marques Brownlee.

Un vrai pari à quitte ou double

D’une part, l’annulation du CES 2021 aurait un impact financier important, tant pour la ville hôte que pour les organisateurs. Les estimations pour le CES 2020 étaient de plus de 175 000 participants, 270 000 m — d’espace d’exposition et près de 300 millions de dollars d’impact économique pour Las Vegas.

Un projet d’agrandissement de 980 millions de dollars pour le Las Vegas Convention Center, qui accueillera le salon, est presque terminé. Un billet pour le CES coûte à partir de 300 dollars ; un pied carré (unité de mesure américaine) d’espace d’exposition coûte entre 41 et 46 dollars. Faire le calcul serait donc très simple et on imagine très bien ce que les organisateurs peuvent perdre.

D’autre part, il y a l’épidémie de COVID-19. Le monde ne sera pas exempt de virus en janvier. Aussi les États-Unis sont l’un des pays les plus touchés par l’épidémie actuelle. Pour tenir compte des risques pour la santé, le CTA a déclaré qu’il instituerait les meilleures pratiques d’assainissement, encouragerait la distanciation sociale et limiterait les points de contact.

Une petite parenthèse : Attendez-vous à ce que les technologies sanitaires (comme les scanners thermiques) constituent une catégorie à part entière. « Pour le CES 2021, nous mettrons en évidence les technologies qui aident à fournir des solutions à certains des défis quotidiens créés par la pandémie. Nous sommes encouragés que la collaboration de la technologie et de la médecine permettra de créer des solutions innovantes et de sauver des vies. Et nous pensons que des événements tels que le CES qui rassemblent des leaders d’opinion et des innovateurs pour résoudre ces défis seront plus importants que jamais ».

Des participants qui souhaitent une reprise

De nombreux exposants souhaitaient que le salon physique se poursuive, a déclaré le CTA à Axios. Par contre, certains Big Tech pourraient ne pas être sur cette liste : Microsoft et Facebook ont annulé tous les événements physiques jusqu’à au moins la mi-2021. Mais n’oubliez pas que les Big Tech n’ont pas besoin du CTA pour attirer l’attention de la presse ou du public : ces entreprises organisent leurs propres événements.

En fin de compte : Le CES fonctionne sur la base de poignées de main et de produits en chair et en os, mais l’événement de 2021 aura moins de participants, moins de foules dans les salles d’exposition.

Le salon ne sera peut-être plus jamais le même. « Alors que nous prévoyons de produire un autre événement en personne à Las Vegas, nous sommes tous confrontés à de nouvelles considérations concernant la participation à des conférences, la conduite des affaires et le déplacement pour des réunions. Tout comme vos entreprises innovent pour surmonter les défis que présente cette pandémie, nous nous adaptons à l’évolution de la situation. Et nous voulons nous assurer que le CES continue de vous aider à établir les relations dont vous avez besoin pour développer votre entreprise et votre marque », lit-on dans le communiqué.