Certains utilisateurs de Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra rencontrent des problèmes de chargement sans fil après la mise à jour du logiciel

Le mois dernier, Samsung a publié une mise à jour logicielle pour le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note 20 Ultra, et depuis lors, certains utilisateurs se plaignent de problèmes de charge sans fil sur ces téléphones. Maintenant, SamMobile rapporte encore plus d’utilisateurs déclarant qu’ils rencontrent le problème mentionné ci-dessus.

Les utilisateurs publient leurs préoccupations sur les forums officiels et non officiels depuis un certain temps et le nombre de cas semble légèrement augmenter. Le problème est principalement lié aux chargeurs sans fil tiers qui, après certaines mises à jour du micrologiciel, ont cessé de fonctionner avec le S20 Ultra et le Note 20 Ultra. Tout le monde ne rencontre pas ces problèmes et ils ne semblent pas se produire avec les chargeurs sans fil de Samsung.

Un utilisateur a signalé que la charge sans fil subissait des interruptions constantes toutes les quelques secondes. Les utilisateurs concernés ont également déclaré que le problème n’était pas présent auparavant sur leurs téléphones, avec les mêmes chargeurs sans fil tiers.

Il n’y a aucune information sur la mise à jour qui a causé le problème pour certains propriétaires de S20 Ultra et Note 20 Ultra pour le moment. Apparemment, il pourrait s’agir d’une mise à jour publiée entre les correctifs de sécurité de septembre 2020 et d’octobre 2020.

Il semblerait que le problème ne soit pas résolu en redémarrant l’appareil, en effaçant le cache ou même en recourant à la réinitialisation d’usine des téléphones affectés. Cependant, le problème semble affecter un nombre relativement restreint de téléphones.

Si vous êtes un utilisateur Galaxy S20 Ultra ou Note 20 Ultra, avez-vous des problèmes avec la charge sans fil (chargeurs tiers)? Dites le nous dans les commentaires!