Certains téléphones cesseront de fonctionner sur les réseaux 4G et 5G de T-Mobile d’ici janvier prochain

AT&T a induit en erreur certains de ses clients en leur envoyant des e-mails pour les avertir qu’ils devront se procurer un nouveau téléphone car leur ancien combiné actuel cessera de fonctionner sur le réseau voix et données d’AT & T. Cependant, le message est trompeur car ces combinés continueront de fonctionner pendant encore 18 mois ou jusqu’en 2022. Certains de ces téléphones ont les capacités technologiques pour se connecter au réseau même après 2022. AT&T s’est excusé, mais maintenant T-Mobile a quelque chose de un message similaire à transmettre à ses clients.

Documents internes T-Mobile obtenus par AndroidPolice révèlent qu’à partir du 4 août, T-Mobile exigera que tous les nouveaux appareils fonctionnant sur son réseau prennent en charge VoLTE (Voice over LTE). Alors que les abonnés du fournisseur de services sans fil pourront toujours utiliser leur combiné non compatible VoLTE pendant le reste de l’année, à partir de janvier 2021, ces combinés ne fonctionneront pas sur le réseau de T-Mobile.

Le document, rédigé pour les représentants de T-Mobile, indique que les clients disposant d’un appareil non compatible recevront des SMS leur suggérant d’acheter un nouveau téléphone avec des capacités VoLTE. Le document indique également que les représentants de T-Mobile devraient orienter les clients disposant d’un téléphone non VoLTE vers un nouvel appareil de la gamme actuelle de l’opérateur. Le transporteur affirme que « le changement profite aux clients en s’assurant qu’ils utilisent un appareil qui leur fournira la meilleure expérience réseau sur nos réseaux nationaux 4G LTE et 5G ».

Le changement affecte non seulement les abonnés T-Mobile, mais il affectera également tous les MVNO qui utilisent le réseau de T-Mobile tels que Metro by T-Mobile, Ting, Consumer Cellular et Mint Mobile. En plus d’avoir un impact sur les téléphones plus anciens, certains modèles importés de Huawei et Xiaomi n’offrent pas la VoLTE. La bonne nouvelle est que la plupart des téléphones déverrouillés prennent en charge VoLTE de T-Mobile, même les modèles plus anciens comme ceux de 2013 LG G2.

Il y a de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles à signaler ici. La bonne nouvelle est que tous les téléphones de la gamme actuelle de T-Mobile prennent en charge VoLTE. La mauvaise nouvelle est qu’avec le chômage qui secoue les États-Unis grâce à la pandémie, ceux qui doivent décider entre nourrir leur famille ou leur acheter un nouveau téléphone chez T-Mobile vont choisir le premier (presque) à chaque fois.