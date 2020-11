Certains fans se moquent de l’ancien attaquant du Celtic pour ses commentaires sur l’ancien homme de Bhoys – .

in

Certains fans de Leicester City se moquent de Chris Sutton après l’élimination du Celtic en Ligue Europa.

Le Celtic a été éliminé de la compétition avec deux matchs à jouer jeudi, le même soir où Leicester s’est qualifié pour les 32 derniers.

Les Foxes sont bien sûr dirigés par Brendan Rodgers, qu’ils appréciaient des Bhoys, son club d’enfance, en février 2019.

Sutton a eu du mal à comprendre la décision de Rodgers, déclarant à BT Sport: «Il a réduit ses effectifs. Il a rétrogradé pour aller à Leicester City – et c’est un fait. Les réserves celtiques sont plus importantes que Leicester City. »

Et les supporters de Leicester suivants n’ont pas oublié ce que l’ancien attaquant du Celtic a dit, plus de 18 mois plus tard.

Leicester à travers et Celtic sortant… parlez-moi M. Sutton 🤩🤩🤩 – YT: @Ev n ‘Luth (@EvanDrayc) 26 novembre 2020

N’oubliez jamais quand Chris Sutton a eu l’audace de dire que les réserves celtiques étaient plus importantes que Leicester hahahahahaha. – Harry (@ Harrylcfc123) 26 novembre 2020

Comment vous sentez-vous Chris Sutton? Une autre défaite 4-1 pour le Celtic et ces ménés de Leicester City se sont qualifiés pour les 32 derniers matchs. – will elson (@ willelson1) 26 novembre 2020

Leicester se qualifie pour les KO, les Rangers en tête de leur groupe peuvent-ils vérifier Chris Sutton #prayforchris – Steve Marriott (@ stevemarriott67) 26 novembre 2020

Qui rit maintenant Chris Sutton. Leicester au prochain tour, Celtic n’a même pas pu se qualifier 😂😂😂😂😂😂😂😂🎉😂 – william matheson (@ billybob79) 27 novembre 2020

L’élimination du Celtic en Ligue Europa a fait suite à une deuxième défaite consécutive 4-1 aux mains du Sparta Prague.

Le résultat augmente la pression sur le manager de Bhoys, Neil Lennon, dont l’équipe traîne déjà les Rangers de 11 points au sommet de la Premiership écossaise – bien qu’avec deux matchs en main.

Ensuite, Sutton a tweeté:

Jésus! C’est embarrassant… – Chris Sutton (@ chris_sutton73) 26 novembre 2020

Difficile pour Neil Lennon de voir ça après ça. – Chris Sutton (@ chris_sutton73) 26 novembre 2020

Selon l’hôte de Glaswegian Talksport, Jim White, le directeur général du Celtic, Peter Lawwell, a récemment joué au golf avec l’ancien patron de Bournemouth disponible, Eddie Howe, qui est l’un des premiers favoris pour remplacer Lennon.

