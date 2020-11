Certains fans non-Arsenal pensent que le joueur Arteta est meilleur que l’homme de Liverpool après un affichage international – .

Photo de Srdjan Stevanovic / Getty Images

Une sélection de supporters a été impressionnée par le défenseur d’Arsenal Kieran Tierney et par la performance qu’il a réalisée pour l’Écosse en UEFA Nations League dimanche.

Tierney a commencé le match à l’arrière gauche et la signature estivale d’Arsenal 2019 a prospéré dans sa position naturelle.

Pour le club et le comté, Tierney a déjà été utilisé dans un troisième arrière, que ce soit pour des raisons tactiques de Mikel Arteta ou Andy Robertson de Liverpool joue devant lui sur la scène nationale.

Eh bien, avec Robertson blessé, l’homme d’Arsenal a obtenu un tir à sa place habituelle et il a prospéré largement, en particulier d’un sens offensif.

Les fidèles d’Arsenal ont été satisfaits de la performance qu’il a effectuée cette nuit et ont souligné qu’ils souhaitaient également le voir jouer à l’arrière gauche au niveau du club.

Arteta en a tenté trois à l’arrière contre Aston Villa la dernière fois, et même si de telles tactiques ont fonctionné à Old Trafford, elles ont été séparées des hommes de Dean Smith.

Il semble qu’Arsenal veuille voir un joueur comme Tierney être plus libre sur le flanc afin de pouvoir mettre en valeur ses talents offensifs plutôt que d’avoir à être plus discipliné beaucoup plus profondément sur le terrain.

Eh bien, il a montré ces signes pour son pays hier soir et les fidèles d’Arsenal ont été impressionnés.

Voici une sélection de supporters d’Arsenal réagissant à son affichage en UEFA Nations League:

Kieran Tierney est un meilleur LB que Robertson quand ils sont dans un top écossais. C’est un fait. – Danny DeFleeto (Tam_M98) 15 novembre 2020

Résultat vraiment médiocre, ça me fait briller jeudi. Tierney absolument brillant et clignote de Christie. Cependant, vous ne pouvez pas faire 7 changements et vous attendre à la même norme. Israël est un jeu plus difficile imo. – GSC Jordanhill AFC (@JordanhillAFC) 15 novembre 2020

Tierney est un meilleur ailier gauche que Robertson. Superbe aujourd’hui. Robbo peut-il faire autre chose que lb? – rageyblinker (@gettaffemacloud) 16 novembre 2020

Le dit depuis des lustres maintenant, Kieran Tierney est un bien meilleur livre pour l’Écosse qu’Andy Robertson. Offre tellement plus pour nous – Mark law (@ MarkLaw67) 15 novembre 2020

Signes prometteurs; gaspillage 1ère mi-temps. Tierney a bien joué; dommage qu’il soit rentré quand Robbo sera en forme. Il doit être considéré comme le premier choix LB imo. McBurnie glisse plus loin dans l’ordre hiérarchique. Dykes et Griff devant. Il espère que Shank ne commencera pas non plus à tirer. #SVKSCO – FPL Regret 🍋 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@FplRegret) 15 novembre 2020

Ce jeu m’a au moins appris une chose… Tierney à LB pour l’Écosse> Robertson à LB pour l’Écosse. – JayG (@ ninjapotato10) 15 novembre 2020

Tierney devrait être LB pour Arsenal et l’Écosse, totalement gaspillé à jouer à CB – Stephen Boyle (@Stephens_Green) 15 novembre 2020

