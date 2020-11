Certains fans époustouflés par l’affichage de 24 ans contre Everton – .

in

Kalvin Phillips était l’un des meilleurs joueurs de Leeds United hier soir.

Les Blancs ont sans doute obtenu leur meilleur résultat de la saison jusqu’à présent en s’imposant 1-0 à Everton à Goodison Park.

Le but de Raphinha à la 79e minute était suffisant pour aider Leeds à ramener un brillant de trois points dans le West Yorkshire avec eux.

Mais sans la course inlassable et les passes croisées de Phillips au milieu de terrain, la victoire n’aurait pas été possible.

Le milieu de terrain de Leeds a intimidé Allan et Abdoulaye Doucoure dans ce qui devrait être considéré comme une preuve de bonne foi de sa capacité à faire face au plus haut niveau, étant donné à quel point ces deux garçons d’Everton ont été brillants cette saison.

Il est clair que le joueur de 24 ans est certainement la vraie affaire.

Leeds a un affrontement passionnant avec ses anciens rivaux Manchester United dans quelques semaines et voici comment certains fans du club d’Old Trafford ont réagi à la performance de Phillips contre les Toffees hier soir:

Dommage qu’il joue pour Leeds – Trey (@UTDTrey) 28 novembre 2020

Pourquoi Kalvin Phillips doit jouer pour Leeds FFS, il est si bon – Tom (@utdcynical) 28 novembre 2020

Besoin de lui ou de Rice au théâtre la saison prochaine – Compte de fans Rashford MBE (@SanchoTek) 28 novembre 2020

United devrait le signer – NDL (Compte Fan) (@RASHYYSZN) 28 novembre 2020

J’adore le voir à United – Nicky Feverz (@thatdudefeverz) 28 novembre 2020

Si les fans de Man United prennent le temps de féliciter un joueur de Leeds, c’est un très gros compliment, compte tenu de l’animosité qui existe entre les deux clubs.

Et si Phillips peut éblouir à Old Trafford le 20 décembre, cela sera considéré comme une preuve supplémentaire qu’il a une brillante carrière en Premier League devant lui.

