Certains fans du Celtic réagissent après avoir entendu qui voudrait un transfert – .

Certains fans du Celtic se sont tournés vers Twitter pour donner sa réaction aux spéculations liant le club à Steven Fletcher.

Fletcher a quitté Sheffield mercredi dans le championnat et est disponible gratuitement dans la fenêtre de transfert d’été.

L’ancien attaquant Hibernian Tam McManus a affirmé sur Twitter que l’attaquant de 33 ans était très désireux de rejoindre les géants de Glasgow.

Certains fans du Celtic ont donné leur avis sur la spéculation selon laquelle Fletcher veut rejoindre l’équipe de Neil Lennon.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Tu as raison, tout va bien. Nous avons déjà 1 Bayo si nous prenons fletcher que 2 Bayos et ce ne serait pas du tout bon.

NON MERCI!! Les gars volent un salaire depuis 10 ansyr

Je le prendrais Accepterait de jouer 2e à Eddie mais marquerais 10/15 buts pour son Pas de problème imo J’ai entendu dire que nous étions sur le point de l’avoir en janvier mais il s’est blessé et a mis de côté Ne plairait pas à certains mais j’ai déjà dit que nous avons besoin d’un gars expérimenté heureux d’avoir du temps de jeu

Ce bon tam? La dernière fois que j’ai entendu parler de Steven Flycher, il voulait regarder des films à Sunderland et ne pas s’entraîner avec l’équipe. Pas de surprise, il s’est retrouvé à Sheffield Wednesday qui n’a rien fait au championnat. Plus son âge. NON MERCI.

– 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪 Defender of Scotland (@ DC94__) 25 juillet 2020