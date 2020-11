Certains fans des Spurs s’emballent devant le tweet d’un journaliste sur la star de Mourinho – .

in

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Jose Mourinho aura désespérément besoin de voir tous ses joueurs de Tottenham Hotspur revenir indemnes de leurs fonctions internationales.

C’est un peu difficile ces jours-ci parce que non seulement les joueurs sont plus susceptibles de se blesser en raison de l’augmentation du calendrier cette saison, mais il y a aussi un virus qui a balayé le monde et le contractant met les footballeurs hors service pendant deux semaines.

Dans cet esprit, Mourinho aura récemment transpiré principalement sur Son Heung-min.

L’attaquant de Tottenham, dont l’équipe affrontera Manchester City le week-end prochain, est actuellement absent avec la Corée du Sud et un certain nombre de coéquipiers internationaux de Son ont été testés positifs pour le virus.

Mais selon le FC coréen, le joueur de 28 ans a été testé négatif.

Voici comment les fans des Spurs ont répondu à la mise à jour d’Alasdair Gold sur l’ancienne star du Bayer Leverkusen – et il suffit de dire qu’ils ne sont pas heureux du tout.

ENVOYEZ-LE HOMENOW – Sandro (@ Sandro_GLC18) 14 novembre 2020

Si bête. Annulez simplement ces frendlies, ils ne sont pas importants et mettent en danger tous les joueurs et leurs clubs respectifs. – Mise à jour Footy (@_footyupdate_) 14 novembre 2020

Le club doit donner le coup d’envoi à ce sujet – Shaun Lewis (@ ShaunLewis17) 14 novembre 2020

Ouais bon plan FA, pourquoi ne pas jouer et s’assurer que le reste de l’équipe soit infecté … ils feraient mieux d’espérer qu’il reste négatif – OV🌐 (@Visinttt) 14 novembre 2020

Je ne comprends pas pourquoi les équipes volent à travers le monde pour des matches amicaux, je ne comprends pas pourquoi ce match se poursuit compte tenu du risque. – JB 💙🤍 (@JB_CFFire) 14 novembre 2020

Ça va être furieux si Sonny revient et teste positif – Phil Sandford (@Phil_Sandford) 14 novembre 2020

Son a 10 buts et cinq passes décisives dans toutes les compétitions cette saison et si l’équipe de Mourinho veut battre Man City la semaine prochaine, elle a absolument besoin de sa disponibilité.

Photo de Srdjan Stevanovic / Getty Images

