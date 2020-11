Certains fans des Spurs réagissent à la possibilité de signer un joueur de 10 millions de livres sterling – .

By Jollia Bracelet jonc médaille à graver (plaqué or), By Jollia By Jollia

Ce bracelet jonc médaille à graver est signé By Jollia. Il est en plaqué or 3 microns et composé d'une médaille avec possibilité d'être gravé par l'inscription de votre choix (anglaise ou script). Nous vous proposons également de le porter avec un deuxième jonc simple.4 lignes possibles, 10 caractères maximum