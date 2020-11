Certains fans des Spurs pensent que Levy aurait dû signer une étoile de 17 millions de livres sterling – .

in

Certains fans de Tottenham Hotspur sur Twitter sont ravis du but d’Eberchi Eze.

Le meneur de jeu de Crystal Palace a marqué un mondial dans le coup de 4-1 de Leeds United cet après-midi à Selhurst Park.

Eze, qui était lié à un déménagement à Tottenham l’été dernier, a tiré les Eagles 2-0 avec un beau coup franc à la 22 minutes.

Ce sont des moments comme celui qui ont poussé Palace à dépenser 17 millions de livres sterling pour l’ancienne star de QPR, âgée de 22 ans.

Football London a rapporté en juin qu’Eze était définitivement sur le radar des Spurs et voici comment les fans du club du nord de Londres ont réagi à son but cet après-midi:

On aurait dû acheter Eze cet été… – Jack (@SpursIad) 7 novembre 2020

Eze serait un joueur des Spurs en ce moment si Poch était toujours là – Rafee (@WholeLottaRafee) 7 novembre 2020

Eze est clair de Zaha hth 🥰 – Fernando (@thfc_fernando) 7 novembre 2020

Eze est un baller – Mat🇧🇪 (@ThfcMathijs) 7 novembre 2020

Eze quel coup franc! Ballerrrrrr – Spursd22 (@ SpursD22) 7 novembre 2020

Avec Dele Alli qui a du mal à impressionner Jose Mourinho cette saison, il y aurait peut-être aussi de la place pour Eze.

Alli a de plus en plus l’air d’avoir du mal à rester à Tottenham au-delà de janvier et avec Eze jouant un rôle similaire, peut-être que les Lilywhites ont raté un tour.

Cela étant dit, c’était son premier but en Premier League, donc ce n’est pas comme s’il marquait chaque semaine.

Mais il aura le goût de marquer dans le grand temps maintenant et qui sait, sa frappe contre Leeds aurait peut-être ouvert les vannes.

