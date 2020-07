Certains fans des Rangers réagissent à la rumeur qui émerge cet après-midi – .

Ian MacNicol / Getty Images

Certains fans des Rangers se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la spéculation selon laquelle Alfredo Morelos est sur le point de quitter le club Ibrox.

L’attaquant des Rangers Morelos a convenu de conditions personnelles avec Lille, selon un rapport sur Skysports.com cet après-midi.

Il a été rapporté que les Rangers sont actuellement en pourparlers avec le club de Ligue 1 au sujet du transfert de l’attaquant international colombien.

Morelos est l’un des meilleurs attaquants de la Premiership écossaise et est une figure clé de l’équipe des Rangers de Steven Gerrard.

Selon Sky Sports, le joueur de 24 ans a marqué 44 buts en 91 apparitions pour le Gers jusqu’à présent dans sa carrière.

Les Rangers visent à empêcher les rivaux amers de Old Firm, Celtic, de remporter le titre de Premiership écossais pour la 10e saison consécutive.

Il est surprenant que le Gers soit prêt à vendre Morelos, Jermain Defoe étant blessé pour le moment et la nouvelle campagne de championnat débutera le mois prochain.

Certains fans des Rangers ont donné leur avis sur Twitter sur les spéculations sur l’avenir de Morelos.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Tout vient d’exploser ce matin. Si Morelos est parti pour Lille et que les frais rapportés de 21 millions de livres sterling sont corrects, nous espérons que les joueurs que nous avons déjà repérés pourront être contactés dès que possible.

Les Rangers ont besoin d’un attaquant à coup sûr, peu importe si Morelos y va ou non 😞 Il faut commencer à intégrer des joueurs comme Jones, Docherty et Murphy à nouveau dans l’équipe 😃 Les Rangers se sont battus l’an dernier en dehors de Kent 😜 Arfield et Davis ne rajeunissent pas non plus 😃⚽️🇬🇧💙

– Raymond Taylor (@ Rashmond92) 26 juillet 2020