Certains fans des Rangers réagissent à la nouvelle que le talent oublié est toujours un Ger malgré la rumeur – .

Octavio Passos / Getty Images

Certains partisans des Rangers pensaient qu’un jeune Ger était parti pour rejoindre West Ham United jusqu’à vendredi.

L’attaquant de l’équipe de jeunes des Rangers, Nathan Young-Coombes, aurait été lié à West Ham lors du mercato estival.

Mais le délai est passé sans incident et Young-Coombes est resté à Ibrox.

L’Anglais, qui a joué pour les rivaux londoniens de West Ham, Crystal Palace et Chelsea avant son transfert aux Rangers au début de l’année dernière, est resté un élément clé de la mise en place du Gers.

Photo par Craig Williamson / Groupe SNS via Getty Images

Et il a souligné sa capacité avec un but alors que les Rangers des moins de 18 ans battaient leurs équivalents celtiques 3-0 plus tôt.

La nouvelle a semblé surprendre quelques fans, même si nous sommes sûrs qu’ils sont agréablement surpris d’apprendre que Young-Coombes est toujours dans les livres des Rangers.

Joli! Je pensais avoir lu quelque part que vous alliez à West Ham ou quelque chose? Content que tu ne l’es pas! 👍🏻 – Richie (@delinquentrich) 20 novembre 2020

Je pensais avoir lu que NYC avait quitté le club et redescendu dans le sud ?? – GordonWLinn (@GordonWLinn) 20 novembre 2020

Bravo les garçons. Nathan n’était-il pas censé partir? – Pretty Blue (@ pretty_blue82) 20 novembre 2020

Young – Coombes est un talent. Espérons qu’il reste et progresse au niveau suivant. J’espère en fait qu’ils progressent tous désolé🙄😂🇬🇧🇬🇧🇬🇧 – Richard Dastardly (@ RichardDastard5) 20 novembre 2020

Je pensais avoir entendu ça. Bravo pour avoir clarifié cela, c’est bon de le revoir sur la feuille de match contre la foule manky 👌💪🇬🇧 – GordonWLinn (@GordonWLinn) 20 novembre 2020

Bon effort, content de voir que vous n’êtes pas allé à West Ham non plus! J’espère que votre autre qui pourra vous frayer un chemin dans la première équipe mise en place 🤞🏻 – Darren Gorman (@ dazzagee1991) 20 novembre 2020

Je pensais que tu étais parti? Bien joué? – Walter White (@ WalterW31347418) 20 novembre 2020

Deux autres attaquants, Tyler Pasnik et James Graham, étaient également sur la bonne voie pour les Rangers, qui semblent être dotés de talent dans ce département particulier.

Tony Weston et Chris McKee, qui ont signé pour les Rangers malgré les informations selon lesquelles les meilleurs clubs anglais étaient enthousiastes, sont également employés par le Gers.

Il reste à voir si West Ham ravivera son prétendu intérêt pour les Young-Coombes à une date ultérieure.

