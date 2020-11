Certains fans de West Brom sont très enthousiastes à l’idée de remplacer Slaven Bilic – .

Robin Jones – AFC Bournemouth / AFC Bournemouth via Getty Images

À première vue, remplacer un entraîneur qui vous a conduit à une promotion il y a trois mois par un autre qui a subi une relégation au cours de la même saison n’a pas beaucoup de sens.

Mais qui sommes-nous pour discuter avec le nombre croissant de fans de West Bromwich Albion appelant à la fin de l’exil d’Eddie Howe du football de haut niveau?

Avec le choc de cette défaite 2-0 contre les autres lutteurs Fulham qui résonne toujours dans les oreilles, le Telegraph rapporte que la position de Slaven Bilic en tant que patron des Baggies est sérieusement mise en doute.

Et il y a eu des grondements de mécontentement dans les coulisses pendant un certain temps, à vrai dire.

Le Sun a rapporté il y a une semaine que Bilic n’était pas impressionné par la lenteur du recrutement estival de West Brom, la principale cible Karlan Grant n’arrivant que le dernier jour de la fenêtre – quatre matchs dans la saison.

Mais nous n’avions pas besoin d’un journal pour nous dire que le croate franc était furieux de la décision de laisser Ahmed Hegazi, l’un de ses joueurs les plus expérimentés, partir pour Al-Ittihad quelques jours après avoir produit un bel affichage lors d’un match nul 0-0 avec Burnley. .

Le patron de West Brom l’a fait lui-même.

Photo de John Early / Getty Images

Et cette perte dommageable pour une équipe de Fulham apparemment condamnée lundi était sismique. Si ce n’était pas la paille qui a brisé le dos du chameau, le pauvre dromadaire ressent certainement la tension.

Heureusement, il y a quelques tacticiens qui ont fait leurs preuves, sans travail, prêts à entrer dans la brèche si Bilic s’en va. Voir Nigel Pearson, Sam Allardyce et, bien sûr, Howe lui-même.

La période de près de dix ans du joueur de 42 ans à Bournemouth aurait peut-être abouti à une relégation, mais aux yeux de nombreux supporters de West Brom, le joueur de 42 ans et son attrayant football offensif conviennent parfaitement à une équipe des Baggies qui a beaucoup d’attaquants doués.

Howe se sent certainement beaucoup plus à long terme que les nominations potentiellement instables de Pearson et de «Big Sam», quelle que soit leur expertise en matière de lutte contre les incendies et de survie.

Howe a transformé Ryan Fraser, Callum Wilson et David Brooks en stars de la Premier League tout en survivant avec une équipe limitée.

Qui peut dire qu’il ne peut pas faire la même chose avec Matheus Pereira, Karlan Grant et Grady Diangana?

Voici ce que certains fans de West Brom avaient à dire sur Twitter à propos de la situation:

Échangez Bilic Fir Howe en un clin d’œil – Roger Blunt (@bluntroger) 4 novembre 2020

Alors si Bilic partait avec qui le remplaceriez-vous? Je dirais personnellement Eddie Howe! #WBAFC – WEST BROM FAN TV (@ALBIONFANTV) 3 novembre 2020

s’il part, je veux personnellement Howe. Je suis désolé de savoir que je viens de nulle part mais je donne juste une option qui n’est pas Allardyce. Mais cela étant dit, Bilic a besoin de quelques matchs de plus, je pense qu’il peut renverser la vapeur et Tottenham est un bon début. Toujours bien obtenir quelque chose d’eux – patrick barnes (@ patrick56623092) 3 novembre 2020

Personnellement, tout ce discours de Bilic, il n’y a qu’un seul homme que je pense que c’est comme un remplaçant pour lui. Eddie Howe. Trompé si vous le refusez. # WBA – Grady Diangana¹¹ (@JoshhWBA) 2 novembre 2020

Eddie Howe serait un bon remplaçant si Bilic partait – Nath (@Nathhjones) 2 novembre 2020

Je prendrais Eddie Howe en un clin d’œil, tirerais le meilleur parti des attaquants pacy comme King et Wilson, Grant prospérerait. Nous avons une équipe très jeune, nous avons besoin d’un football excitant aux Hawthorns comme la saison dernière. Je ne suis pas Bilić parce que je sens juste qu’il n’est pas le bon homme dans le Prem – ™ ️ (@ReaIistJake) 2 novembre 2020

Eddie Howe est le seul gars qui ne pense pas à remplacer Bilic si ce n’est pas lui, alors je reste avec Bilic – Fils asiatique de Bilic (@__ Hashar9) 2 novembre 2020

