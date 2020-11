Certains fans de West Brom n’ont pas été impressionnés par les commentaires de l’homme de Tottenham – .

in

Les fans de West Brom n’ont pas été trop impressionnés par les commentaires « condescendants » de Jose Mourinho après la victoire 1-0 de Tottenham aux Hawthorns dimanche.

Mourinho a déclaré après le match qu’il se sentait « désolé » pour l’équipe nouvellement promue et qu’ils « se sont battus dur » pendant le match, comme cité par le Birmingham Mail.

Mais ces commentaires n’ont pas été exactement accueillis à bras ouverts de la part des supporters de West Brom, qui estiment que Mourinho n’aurait pas fait de tels commentaires si son équipe n’avait pas gagné.

Ce fut trois points difficiles pour l’équipe du nord de Londres, qui est partie tard pour sécuriser les trois points lorsque Harry Kane est rentré chez lui.

La légère colère des supporters d’Albion peut être détectée et ce n’est pas surprenant étant donné que leur équipe n’a pas encore remporté de match cette saison.

De leurs huit matches, ils en ont tiré trois, notamment en laissant un but 3-0 à domicile contre Chelsea.

Cela n’aide pas l’humeur des fans lorsque les Spurs se remuent et marquent un but tardif pour gagner le match, puis que le manager de l’opposition leur donne apparemment une tape dans le dos et suggère au moins que vous avez essayé dur.

Eh bien, c’est le sentiment qui vient du camp d’Albion concernant les commentaires de Mourinho.

Voici une sélection de leurs fans partageant leurs réflexions sur ce que l’homme des Spurs avait à dire:

Aurait-il été élogieux si nous tenions? Trouvez cette déclaration extrêmement condescendante – Jb (@ Jab87wba) 8 novembre 2020

Obtenons-nous des points supplémentaires pour les équipes qui se sentent désolées pour nous ???? – Nick Griffin (@ NickGri73212120) 8 novembre 2020

Il n’aurait pas été si complémentaire s’ils n’avaient pas gagné le match – Nick Ganderton (@ Nick_wba_70) 8 novembre 2020

Y a-t-il un moyen pour que nous puissions arrêter les trucs condescendants «ils étaient malchanceux». Parce qu’ils pourraient aussi bien nous caresser la tête et dire meilleure chance la prochaine fois #WBA – Craig Pritchard (@pritchard_craig) 8 novembre 2020

Nous sommes donc une affaire de charité maintenant. Puis-je offrir mes remerciements à MM. Peace et Lai et à tous ceux avec qui il a conclu son accord secret. – Alan4NewportSlp (@ Alan4NewportSal) 8 novembre 2020

Il n’aurait pas dit ça si ça s’était terminé 0-0 – Simon (@ BeefyBaggie1965) 8 novembre 2020

Il ne le ferait pas si nous avions un tirage au sort – Ryan Beckett (@RyanWBABeckett) 8 novembre 2020

