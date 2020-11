Certains fans de Tottenham se déchaînent sur ce que Pochettino a dit à Sky Sports la nuit dernière – .

Justin Setterfield / Getty Images

Les fans de Tottenham se sont tournés vers Twitter pour réagir après que Mauricio Pochettino a parlé de son ancienne équipe et de Jose Mourinho sur Sky Sports.

L’Argentin était un invité de Monday Night Football, où il a déclaré à Jamie Carragher et au présentateur David Jones qu’il espérait que Mourinho pourra guider les Spurs vers des titres pendant son mandat.

Pochettino a déclaré: « J’espère qu’à l’avenir, il sera possible de gagner un trophée à l’avenir avec Jose car ce serait incroyable pour les fans et ce groupe de joueurs, dont la majorité étaient avec nous. »

Bien qu’il ait été limogé de son poste dans le nord de Londres par Daniel Levy, il est clair que l’ancien patron de Southampton tient toujours Tottenham près de son cœur.

Il aurait été facile pour Pochettino d’être amer d’être remplacé, étant donné la nature impressionnante de son travail avec les Spurs.

Cependant, il s’est avéré être l’exact opposé de l’amertume, montrant sa classe en souhaitant bonne fortune à son successeur et à son ancien camp.

Pochettino lui-même est venu très près de sécuriser l’argenterie pour Tottenham, et à notre avis, des trophées seraient arrivés si Levy l’avait gardé à bord.

L’ancien patron de l’Espanyol a guidé les Spurs vers la finale de la Ligue des champions, ainsi que la finale de la Coupe de la Ligue pendant son mandat.

Pochettino a également failli remporter le titre de Premier League lors de la campagne 2015/16, courant Leicester de près avant de perdre du terrain lors de la dernière ligne droite.

Voyons comment les fans de Tottenham ont réagi à ses commentaires …

C’est un homme vraiment gentil et altruiste et je l’aimerai toujours et ses câlins

– Fiona (@LilywhiteFi) 3 novembre 2020