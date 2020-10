Certains fans de Sheffield United veulent que Lundstram soit échangé contre 11,5 millions de livres sterling – .

in

Certains fans de Sheffield United veulent décharger John Lundstram à Bournemouth en janvier – dans le cadre d’un déménagement pour un joueur de Cherries.

United a confirmé qu’il écouterait les offres pour Lundstram à la réouverture de la fenêtre de transfert, après avoir admis sa défaite dans leurs tentatives de prolonger son contrat au-delà de la campagne en cours.

Crystal Palace, West Ham United et les Rangers figuraient parmi les clubs à qui on attribuait un intérêt pour le milieu de terrain des Blades plus tôt cette année.

Mais les partisans suivants de Sheffield United nourrissent toujours l’espoir d’un retour de Bramall Lane pour David Brooks, qui a été lié à l’équipe de Chris Wilder.

Photo de Warren Little / Getty Images

Et Lundstram, pensent-ils, pourrait être leur ticket pour débarquer le joueur de Bournemouth.

Je pense…… Lundstram fera partie d’un accord Brooks en janvier 👀 – Callum (@CallumHobson__) 27 octobre 2020

Bournemouth swap et cash contre Brooks – Owen Hannaby (@Owen_Hannaby) 28 octobre 2020

Cela pourrait être une affaire astucieuse si nous pouvons l’inclure dans un échange contre des ruisseaux – 11.adamm (@ Adam70433875) 27 octobre 2020

Lunny notre, Brooks dans – andysav (@ andysav4) 27 octobre 2020

Je me demande s’il ira à Bournemouth dans le cadre de l’accord Brooks 🤔 – John Baxby (@JBaxby) 27 octobre 2020

Il suffit d’annoncer le numéro 7 de David Brooks avec une partie lundstram de l’accord. Bravo x – Callum (@CallumHobson__) 28 octobre 2020

United a vendu Brooks à Bournemouth pour environ 11,5 millions de livres sterling il y a deux ans et l’international gallois a impressionné au niveau de la Premier League avant de subir une blessure la saison dernière.

Bournemouth, cependant, va fort dans le championnat cette saison et des joueurs comme Brooks voudront peut-être rester dans les parages si leur forme récente se poursuit en janvier, surtout si Sheffield United reste au pied du tableau des meilleurs.

