Certains fans de Liverpool réagissent à une rumeur «  absolument choquante  » – .

in

Photo de Simon Stacpoole / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

La crise défensive de Liverpool pourrait aller de mal en pis, si les informations sont vraies.

Il est largement rapporté que Joe Gomez a contracté une grave blessure au genou [The Daily Mail] en formation en service international avec l’Angleterre.

L’ampleur des dégâts reste à voir mais c’est la dernière chose dont Liverpool a besoin.

Les champions de Premier League ont également Virgil van Dijk absent pour la saison avec une blessure au genou et Joel Matip vient de rentrer d’une courte période en marge, tandis que Fabinho reste absent pour le moment.

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

mariée

735136

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

/static/uploads/2020/11/676620_t_1604944041.jpg

676620

centre

Si Gomez est exclu à long terme, c’est un autre coup choquant pour la saison des Reds.

Voici comment les fans de Liverpool ont réagi sur Twitter à la blessure.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Si cela est vraiment vrai à propos de la blessure grave de Gomez, j’envisagerais sérieusement de faire ce que les autres clubs font au @LFC et de veiller à leurs propres intérêts. Absolument choquant pour être honnête. – Martin Webb (@ MartinWebb44) 11 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous sommes effrayés 🤢🤢🤢 – VICTOR Y (@ VictoryAlex4) 11 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Encore un qui mord la poussière – Hayden Edwards (@ Eddie_IDK97) 11 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO – jayceon (@Whoop_Tweets) 11 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’ai vraiment fini POURQUOI N’AVONS-NOUS SIGNÉ UNE CB – Thomas (@ TMLFC19) 11 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Limitation des dégâts jusqu’en janvier, puis signez des dos centraux qui ne sont pas faits de pain congelé – CM_LFC (@CM__LFC) 11 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quelle saison 🙃 – ً (@___lostvayne) 11 novembre 2020

Il y a cependant de bonnes nouvelles.

Même si Gomez est absent pendant un certain temps, Matip et Fabinho ont prouvé qu’ils étaient des défenseurs centraux de qualité et ce dernier – bien qu’un milieu de terrain de métier – devrait revenir après la pause internationale.

Il y a aussi une bonne nouvelle dans le fait que le mercato de janvier n’est qu’à six semaines.

Mais le succès de Liverpool ces dernières années est dû à leur équipe profonde et c’est toujours un coup dur si Van Dijk et Gomez est absent pour la saison.

Joe Gomez de Liverpool en action lors du match de Premier League entre Liverpool FC et West Ham United à Anfield le 24 février 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Visionhaus / Visionhaus)

Dans d’autres nouvelles, Report: Mario Mandzukic prêt pour l’accord Celta Vigo après avoir rejeté Aston Villa et West Ham

Partager : Tweet