Certains fans de Liverpool réagissent à ce que Klopp a fait mardi soir – .

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Les choses ne vont pas bien pour le gardien de Liverpool Adrian.

L’Espagnol a rejoint les Reds pour un transfert gratuit à l’été 2019 après avoir été libéré par West Ham United.

Il était à l’origine la doublure de la star brésilienne Alisson.

Mais maintenant, il semble qu’Adrian ait glissé dans l’ordre hiérarchique pour être celui de Jurgen Klopp troisième-option de choix entre les bâtons à Liverpool.

Klopp a pris une énorme décision de mettre Adrian au banc et d’aller avec la recrue de 22 ans Caoimhin Kelleher pour la visite de l’Ajax hier soir en Ligue des champions.

C’était une indication assez accablante que Klopp ne faisait plus confiance à l’ancien bouchon de West Ham.

Et avec janvier à l’horizon, certains fans de Liverpool pensent que le joueur de 33 ans pourrait avoir du mal à voir février dans le Merseyside après le snob de la nuit dernière.

Voici ce que disent certains supporters sur Twitter:

Adrian a terminé à Liverpool. Attendez-vous à ce qu’il soit sorti d’ici janvier si un déménagement est possible. Grande opportunité pour Kelleher, même si je ne le note pas beaucoup plus haut. – M * (@Cxrvo_) 1 décembre 2020

Eh bien, c’est Adrian parti, Klopp ne lui fait évidemment pas confiance pour un match important. C’était terrible quand Alisson a été blessé. – ant (@ ant54432539) 1 décembre 2020

Vous savez qu’Adrian a terminé dans ce club quand il est abandonné pour Kelleher qui vient d’en envoyer 7 le week-end pour les 23s pic.twitter.com/8sXjhRYkXp – ً (@Ifcsean) 1 décembre 2020

Alors tu dois imaginer qu’Adrian a fini au club maintenant alors … – Tom Hughes (@ TomHughes22) 1 décembre 2020

Il a contourné le gardien numéro 2 et passe directement à la jeunesse. Je ne pense pas qu’il fasse confiance à Adrian. Contre cette jeune équipe de l’Ajax, j’ai peur pour le gardien. C’est un jeu énorme – Vish (@VKS_YNWA) 1 décembre 2020

Adrian, qui gagne 55000 £ par semaine avec les champions de la Premier League, a connu une année 2020 difficile et pleine d’erreurs.

Alisson n’étant pas le gardien de but le plus fiable en termes de forme physique, Klopp a vraiment besoin d’un numéro deux de qualité et il ne semble tout simplement pas qu’il y ait beaucoup de confiance dans le fait qu’Adrian peut faire un travail remarquable à chaque fois qu’il a besoin de couvrir l’ancien homme rom. .

Photo de Marc Atkins / Getty Images

