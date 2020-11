Certains fans de Liverpool craignent un autre coup de blessure – .

in

Photo par Alex Gottschalk / DeFodi Images via Getty Images

La crise des blessures de Liverpool devient un peu incontrôlable maintenant, un peu ridicule, un peu incroyable.

En fait, il est tout à fait possible que Jurgen Klopp n’ait pas un seul membre de ses quatre premiers choix disponible pour la visite de Leicester City dimanche prochain.

Trent Alexander-Arnold a rejoint Virgil van Dijk en marge avec une blessure au mollet présumée après le match nul de Liverpool à Manchester City la semaine dernière, ce qui l’a conduit à se retirer de l’équipe d’Angleterre.

Alors qu’il s’entraînait pour les Three Lions, Joe Gomez s’est gravement blessé au genou et les champions de Premier League ont depuis confirmé qu’il avait subi une intervention chirurgicale, le mettant hors de service dans un avenir prévisible.

Et maintenant, Andy Robertson est blessé avec un problème aux ischio-jambiers présumé après avoir été exclu de l’équipe écossaise aujourd’hui.

Gardez à l’esprit que Leicester est en tête de la Premier League, ce qui signifie que même avec un dos entièrement en forme, quatre équipes de Klopp pourraient avoir du mal dans celui-ci.

Van Dijk et Gomez sont définitivement exclus de celui-là – le premier ne rejouera pas cette saison, en fait – et il reste à voir si Alexander-Arnold et Robertson sont disponibles.

Mais pour le moment, cela n’a pas l’air bien et voici comment les fans de Liverpool ont réagi sur Twitter à la dernière blessure de l’Écossais:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Andy Robertson blessé! Je déteste le football, je change de sport. Ce que tu recommandes 😫😫 – Elliott Payne (@Payna_LFC) 15 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Espérer que Robbo ne joue pas aujourd’hui n’est qu’une précaution. Il devient de plus en plus difficile de lire les pires nouvelles chaque jour. Du bon côté, j’ai été impressionné par Kostas jusqu’à présent, alors mettons notre foi en lui si Robbo n’est pas en forme. #Tsimikas #robertson #LFC – Bleeding LFC Red (@LFCNewsSheet) 15 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Robertson a vraiment vu toute notre ligne arrière se blesser et s’est assuré qu’ils ne marcheraient pas seuls 😐 – Liam 🇿🇦 (@LFCLiamm) 15 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Blague absolue d’une pause internationale si Robertson a fait son hammy! – Mark (@ markyt86) 15 novembre 2020

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

