Certains fans de Leeds United réagissent à la rumeur sur le joueur d’Arsenal – .

Certains fans de Leeds United se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club au gardien d’Arsenal Emiliano Martinez.

Selon The Sun, Leeds – qui jouera en Premier League pendant la campagne 2020-2021 après avoir remporté la promotion automatique du championnat – est intéressé par la signature de Martinez d’Arsenal dans la fenêtre de transfert d’été.

Le gardien de 27 ans a joué régulièrement dans l’équipe première des Gunners ces dernières semaines, mais cela n’est dû qu’à la blessure subie par Bernd Leno.

Leno est le gardien de but de premier choix à Arsenal lorsqu’il est en forme et disponible, et on soupçonne que l’Allemand sera de retour entre les postes régulièrement la saison prochaine.

Kiko Casilla est le gardien de but de premier choix à Leeds, qui a récemment signé Illan Meslier sur un contrat permanent après un prêt de Lorient.

Meslier est un très jeune gardien de but, mais le Français a bien fait dans les dernières semaines de la saison de Championnat en l’absence de Casilla, suspendu.

Certains fans de Leeds ont donné leur avis sur la spéculation liant l’équipe de Marcelo Bielsa à Martinez.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires sur Twitter:

Ou … les gens aiment lier #lufc avec n’importe qui d’Argentin, bien que Bielsa n’ait pas signé d’Argentin depuis les années 90. (Certes, il avait environ une décennie de football de club.) – Glenn Wood (@sleepyzoid) 24 juillet 2020

Nous aurons besoin d’un autre – kiko sera sûrement en route pour rien, quel que soit le club le veut – Adam Holland 🏆🍾 (@adamholland_ni) 24 juillet 2020

J’aurais probablement dû être plus à l’aise avec Emiliano Martinez #LUFC. À la recherche superbe maintenant pour # afc… – Kestrel 🐦 🐦 #LUFC 🏆 🏆 👆 (@BremnersLaces) 26 juillet 2020

MartinezGodfreyBlancEze – Chris Hall (@ ChrisLUFC27) 26 juillet 2020

MartinezWhite BenrahmaDavid – Connor Mahoney! LUFC (C) 🏆 (@ ConnorMOT92) 26 juillet 2020

Je me souviens que nous avons été liés avec lui pour un prêt l’année dernière, mais nous avons été refusés. Il voudrait le football de première équipe. Peu susceptible de quitter Arsenal IMO – Blancs pakistanais 🇵🇰 (@PakistaniLUFC) 25 juillet 2020

