Certains fans de Leeds United impressionnés par le joueur de Crystal Palace – .

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Certains fans de Leeds ont été impressionnés par la performance d’Eberechi Eze pour Crystal Palace contre l’équipe de Marcelo Bielsa ce week-end.

Leeds a subi une défaite 4-1 aux mains de Palace loin de chez lui à Selhurst Park à Londres en Premier League samedi après-midi.

Bien que les Blancs aient eu un but précoce exclu de manière controversée en raison du hors-jeu, dans la balance du jeu, Palace était la meilleure équipe.

Un joueur qui a bien fait pour les Eagles était Eze, qui a rejoint l’équipe de Roy Hodgson à l’été 2020 du club de championnat des Queens Park Rangers.

Le milieu offensif de 22 ans a fouetté dans un coin brillant pour le but de Scott Dann, puis a marqué un superbe coup franc.

Bien que le jeune n’ait pas été aussi influent en seconde période qu’il l’était dans les 45 premières minutes, l’ancienne star de QPR a un très bon match dans l’ensemble et a montré de quoi il est capable.

Selon WhoScored, Eze a pris deux tirs, a joué deux passes clés, a eu une précision de passe de 84,9%, a pris 61 touches, a fait cinq plaqués et quatre interceptions, et a inscrit quatre centres.

Photo de Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Eze était lié à Leeds à l’été 2020. Le Sun a rapporté en août que les Blancs aimaient le jeune, tandis que The Mirror affirmait le même mois que le directeur du football du club du West Yorkshire, Victor Orta, voulait l’amener à Elland Road.

Certains fans de Leeds ont été impressionnés par l’affichage produit par Eze, et voici quelques-uns des meilleurs commentaires sur Twitter.

Eze est un très bon joueur. Dommage qu’il ait dû montrer ses talents de coup franc contre mon équipe. Mais, il s’appuie sur le talent démontré à QPR et s’il peut continuer à ajouter à son travail complet, il deviendra un excellent joueur. #lufc #MOT

En outre, Eberechi Eze est classe. Exceptionnel pour QPR la saison dernière et probablement futur régulier de l’Angleterre. 🤙

Cela dit, la ligne de front de Palace était superbe. Zaha, Ayew et Eze étaient forts et habiles à l’avant et représentaient les efforts de Palace. Les tactiques astucieuses de Hodgson ont porté leurs fruits #lufc #CRYLEE

– Andrew Belt (@andrey_belt) 7 novembre 2020